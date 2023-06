[KINKYŪ HININYAKU] Autorizan venta libre de anticonceptivos de emergencia

TOKIO.- El Ministerio de Salud anunció que autorizará la venta de anticonceptivos de emergencia sin receta médica en el archipiélago nipón.

Según Koseirodosho la comercialización se realizará a modo de prueba desde este verano y se prolongará hasta marzo del próximo año.

La entidad precisa que en una primera etapa la venta se realizará en una serie de farmacias y centros designados.

Los anticonceptivos de emergencia son un tipo de tratamiento hormonal; por lo general, suprimen la ovulación para prevenir el embarazo.

Si se toman dentro de las 72 horas de la actividad sexual, tienen alrededor de un 80 % de probabilidades de evitar el embarazo. Además se cree que cuanto antes se tomen mayor efecto tendrán.

Se convierten en una alternativa para las personas cuyos anticonceptivos han funcionado mal así como también para las mujeres que intentan evitar el embarazo después de una agresión sexual.

En el país, los anticonceptivos no están sujetos a los subsidios del seguro nacional de salud. Su costo puede alcanzar hasta los 20.000 yenes.

El anticonceptivo autorizado desde abril de 2016 es NorLevo® (ノルレボ錠) conocida en los Estados Unidos como “Plan B”.

Actualmente, las mujeres deben acudir a una centro médico para obtener una receta que les permitirá adquirir la píldora.

Solo se usa para la anticoncepción de emergencia y no durante el embarazo. Esta píldora no protege contra el VIH/SIDA u otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

Algunas mujeres pueden experimentar efectos secundarios, como náuseas, calambres abdominales, fatiga, dolor de cabeza, mareo, sensibilidad en los senos, vómitos y cambios en la menstruación, como períodos más ligeros, más pesados, tempranos o tardíos.

De aprobarse la comercialización libre del anticonceptivo de emergencia, Japón se unirá a otros 90 países que ya permiten la compra sin receta previa.

EL DATO

Desde 1948, el Japón el aborto es legal hasta las 22 semanas de gestación previo consentimiento de la pareja.

©NoticiasNippon

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES