[KYŌ WA NAN NO HI] Bandaiya ga sōgyō

TOKIO.- Un día como hoy en 1950 (Showa 25) se fundó la empresa de juguetes predecesora de la popular Bandai.

En 1947, Yamashina Naoharu, quien trabajaba junto a su cuñado en el negocio textil decidió incursionar en la industria de los juguetes. Tuvo éxito.

Tres años después tomó el control de la empresa y creó Bandaiya. En 1961 cambió de nombre a Bandai y amplió su negocio en el país elaborando juguetes inspirados en personajes famosos de la televisión nacional.

Las maquetas elaborados en plástico con los personajes de la serie “Mobile Suit Gundam” fueron un éxito total.

Del mismo modo, alcanzaron gran popularidad los personajes de “Kamen Rider” y “Space Battleship Yamato”.

MARCAS ORIGINALES: Digimon, Gundam, Harumika, Hyper Cluster, Kamen Rider, Locksies, Mugen Pop-Pop, Pac-Man, Pretty Pixels, S.H. Figuarts, Sprukits, Tamagotchi y Tamashii Nations.

LICENCIAS ACTUALES: 44 Cats, Big Hero 6, Dragon Ball, Doraemon, Godzilla, The Loyal Subjects, Naruto, One Piece, Pretty Cure, The Powerpuff Girls, Ralph Breaks the Internet, Cars Supercharged La Pelicula, Sailor Moon y Super Sentai.

ANTERIORES LICENCIAS: Alienators: Evolution Continues, Astro Boy, Beetleborgs, Blue Dragon, Shima Shima Tora No Shimajiro, Ben 10 (2007-2016; la mercancía ahora es producida por Playmates), Cardcaptor Sakura, Cyclonians, Dick Tracy, D.I.C.E., Dinozaurs, Final Fantasy: The Spirits Within, Buscando a Dory, Godaikin, Jelly Jamm (English Dub), Legends of Oz: Dorothy’s Return, Little Battlers Experience, Magical DoReMi, Mech-X4, Mega Man, Metal Heroes, Miraculous: Las aventuras de Ladybug, Pocoyó, Power Rangers, Saint Seiya, Strawberry Shortcake, Tinga Tinga Tales, Teen Titans, Thundercats, The Tick, The Mystic Knights of Tir Na Nog, Ultimate Muscle, Ultraman, Unazukin, Wedding Peach, Xyber 9: New Dawn, Zatch Bell y Zak Storm.

EL DATO

En 2005, Bandai se fusiona con el fabricante de videojuegos Namco para ampliar su presencia en el mercado de juguetes y modelos bajo la marca BANDAI NAMCO Holdings Inc.

©NoticiasNippon

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES