[KINENBI] Hashi no hi

TOKIO.- Hoy viernes 4 de agosto, se celebra el «Hashi no Hi» (Día de los Palillos) en el archipiélago nipón.

Establecida por la Wariba shi kumiai (Asociación de Palillos) en 1975 (Showa 50), con el objetivo de promover el uso correcto de los palillos.

El día fue elegido debido a la combinación de sonidos en japonés, ya que «8» se pronuncia «ha» y «4» se pronuncia «shi», formando la palabra «hashi», que significa «palillos» en japonés.

La fecha es una oportunidad para reflexionar sobre el correcto manejo de los palillos, la apreciación de su utilidad en la cultura culinaria y una ocasión para reexaminar la cultura alimentaria en general.

Los palillos son parte integral de la cultura japonesa y se encuentran en diversas expresiones idiomáticas como «hashi ga susumu» (progresar rápidamente, como comer deliciosamente), «hashi o tsukeru» (empezar a comer), «hashi no age oroshi» (movimientos finos y delicados al usar palillos), «hashi yori omoi mono o motanai» (no cargar cosas más pesadas que los palillos, como una metáfora de no llevar responsabilidades excesivas), entre otras.

CELEBRACIONES

También en la ciudad de Obama, en la prefectura de Fukui, famosa por la producción de palillos lacados, se ha establecido un día similar utilizando el mismo juego de palabras.

Además, la empresa «Fujimoto Shokai Hon-ten», que tiene su sede en la ciudad de Nagoya, en la prefectura de Aichi, y se dedica a la fabricación, distribución y venta de palillos y otros productos, también ha instituido su propio día conmemorativo.

Hoy, en el santuario Nide-jinja, ubicado en el distrito Chiyoda de Tokio, se realiza un evento especial llamado «Hashi Kuyo Sai» (Ceremonia de la Gratitud a los Palillos) en la que se ofrecen palillos de un metro de longitud frente al altar y se queman palillos viejos como ofrenda.

También, «Fujimoto Shokai Hon-ten» ha erigido un monumento llamado «Hashi-zuka» (Tumba de los Palillos) en el templo Ryuunenji de Toyohashi, en la prefectura de Aichi, donde han llevado a cabo ceremonias de «Kuyo» (Memorial) para los palillos durante más de 30 años.

El «Hashi no Hi» es una oportunidad para apreciar y reflexionar sobre la importancia cultural y tradicional de este utensilio esencial en la vida cotidiana de los japoneses.

EL DATO

La celebración fue reconocida y registrada como un día conmemorativo por la Asociación de Días Conmemorativos de Japón en 2014, según la iniciativa de «Fujimoto Shokai Hon-ten».

