[FIGYUASUKĒTĀ] Yuzuru anunció matrimonio

TOKIO.- El ícono nipón del patinaje artístico HanyuYuzuru (28) dio a conocer su matrimonio en las redes sociales.

«Yo, Hanyu Yuzuru, he decidido casarme… Por el resto de mi vida, daré lo mejor de mí para seguir adelante con el patinaje, junto con todos los que me apoyan

Durante los últimos 24 años, he vivido con el patinaje. Especialmente en los últimos años, he experimentado muchas emociones al enfrentar el patinaje y al reflexionar sobre diversas cuestiones relacionadas conmigo mismo y con el mundo, mientras vivimos en este mundo inestable y en constante cambio causado por COVID-19, desastres naturales, asuntos mundiales, etc.

Aunque todavía soy inmaduro como ser humano, he recibido una fuerza inmensurable del apoyo y las expectativas de todos, tanto después de convertirme en profesional como durante mi etapa como competidor.

Muchas gracias.

Continuaré profundizando en el patinaje de ‘Hanyu Yuzuru’ a lo largo de mi vida, y seguiré esforzándome y progresando. Continuaré construyendo paso a paso y momento a momento para patinar al máximo de mis capacidades.

Seguiré viviendo mi vida junto a todos aquellos que me apoyan y junto al patinaje, dando lo mejor de mí y avanzando. Y con gratitud hacia quienes me han apoyado y quienes seguirán haciéndolo, continuaré patinando para dar lo mejor de mí en la mejor manera posible. Por favor, continúen apoyándome», escribió en mensaje publicado a las 11:11 p.m. del viernes.

Del mismo modo, expresó que ha recibido una fuerza inmensurable de los aplausos, expectativas y miradas de sus fans.

También prometió que continuará esforzándose en su patinaje.

Hanyu, quien se convirtió en profesional el año pasado ha ganado cuatro Finales del Grand Prix de manera consecutiva, dos títulos de Campeonato Mundial y dos medallas de oro olímpicas seguidas en Sochi 2014 y PyeongChang 2018.

El patinador anunció su retiro del patinaje competitivo en julio de 2022 tras participar en los Juegos Olímpicos de Beijing donde se ubicó en cuarto lugar.

Desde entonces, ha producido y protagoniza espectáculos sobre hielo como profesional.

EL DATO

El bicampeón olímpico no reveló la identidad de su pareja.

