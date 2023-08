[SAKKĀ] Nadeshiko Japan eliminadas del Mundial

TOKIO.- En un emocionante partido disputado en Auckland, Suecia derrotó a Japón y aseguró su lugar entre los cuatro mejores equipos del torneo.

Las Nadeshiko Japan realizaron un solo cambio en su alineación titular desde el partido de octavos de final contra Noruega, con Sugiura Hiwa como extremo izquierdo.

Las jugadoras Miyazawa Hinata, Fujino Aoba y Tanaka Minami buscaron marcar goles en la delantera, destacando el buen rendimiento de Miyazawa, quien ya había anotado 5 goles en el torneo.

El partido se jugó en el estadio Eden Park, que contó con la presencia de 43,217 espectadores, bajo un día soleado después de días de lluvia en la ciudad.

Aunque Suecia dominó la posesión del balón en la primera mitad, Japón defendió sólidamente. Sin embargo, Suecia logró marcar el primer gol en el minuto 32 a través de un tiro libre. A pesar de esta desventaja, el equipo japonés siguió luchando.

En la segunda mitad, Japón buscó una ofensiva más agresiva con la entrada de la jugadora Endo Jun, pero Suecia logró aumentar su ventaja a 2-0 con un penal concedido por una mano de Nagano Fuka en el área japonesa.

Japón no se rindió y logró acercarse al marcador con un gol en el minuto 87, marcado por la jugadora Hayashi Honoka tras un rebote. A pesar de los esfuerzos, el tiempo se agotó y Japón fue derrotado por 2-1, quedando eliminado en los cuartos de final.

A pesar de no llegar a las semifinales, Japón superó su actuación en el torneo anterior y alcanzó los cuartos de final en esta edición de la Copa Mundial Femenina. El equipo continuará preparándose para futuros desafíos, incluido un partido amistoso contra el equipo femenino de Argentina en septiembre y los Juegos Olímpicos de París 2024.

REACCIONES

El entrenador de “Nadeshiko Japan”, Ikeda Taishi, comentó lo siguiente: “Quiero felicitar al equipo de Suecia por su victoria. En la primera mitad, fuimos superados en la marca en el mediocampo y eso fue aprovechado por el contrario. A pesar de que también ejercimos presión, Suecia utilizó pases largos para hacer correr a sus jugadores en el frente. Nos llevó un poco de tiempo ajustar esa situación. Sentí que necesitamos mejorar la intensidad en la presión y la capacidad de recuperar el balón, tanto como equipo como individualmente. A lo largo del torneo, hemos visto el crecimiento de las jugadoras y del equipo, y hemos sido capaces de mostrar el fútbol de Nadeshiko Japan al mundo. Sin embargo, es un hecho que fuimos derrotados aquí. Los esfuerzos de las jugadoras en preparación para este torneo son realmente dignos de reconocimiento, y estoy orgulloso de haber luchado juntos.”

La defensora número 4, Kumagai Saki, jugadora del AS Roma de Italia, comentó: «Es frustrante. Tuvimos varias oportunidades para empatar el partido, pero al final no logramos concretarlas, así que siento que tal vez nos faltó algo para avanzar. Aun así, quiero expresar mi gratitud a mis compañeras que lucharon hasta este punto. Sabíamos que Suecia tenía fortaleza en las jugadas de balón detenido, así que tratamos de evitar cometer faltas innecesarias, pero es doloroso. Realmente era un buen equipo y deseábamos avanzar más. Aunque hay áreas en las que necesitamos crecer, creo que mostramos a Nadeshiko Japan capaz de competir con el mundo en este torneo».

La mediocampista número 16, Hayashi Honoka, jugadora del West Ham United de Inglaterra, compartió sus impresiones: «A pesar de haber sido golpeadas con un gol en contra por primera vez en el torneo, siempre estuve animando desde el banquillo y generamos oportunidades de anotar. Siento que estuvo cerca de anotar un gol más. Con el tiempo restante, me enfoqué en recoger el balón, evitar las oportunidades del oponente y distribuir el balón para activar el frente. Siempre tuve en mente estar cerca del área de gol, y fue bueno haber logrado un gol. Sin embargo, deseaba conseguir otro gol. Experimentar la magnitud de una Copa del Mundo me hizo sentir que no hay un escenario tan maravilloso como este. Espero regresar con la capacidad de ganar el próximo torneo y alcanzar la victoria».

CAMPAÑA

Resultados en la fase de grupos:

– Victoria 5-0 contra Zambia.

– Victoria 2-0 contra Costa Rica.

– Victoria 4-0 contra España.

Octavos de final:

-Victoria 3-1 contra Noruega.

Cuartos de final:

-Derrota 1-2 contra Suecia.

DATOS

Japón había ganado ocho de sus últimos diez partidos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA contra equipos europeos (W8 L2). Los antecedentes no pesaron en Auckland.

