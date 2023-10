[KINENBI] domingo 22 de octubre

TOKIO.- ¿Qué se celebra o conmemora hoy domingo 22 de octubre en el territorio japonés?

•DORIPPUKŌHI NO HI / ドリップコーヒーの日 (Día del café por goteo)

Establecida en 2016 (Heisei 28) por Brooks Co., Ltd., empresa dedicada a la comercialización de café y té para promocionar el consumo del café en bolsas de goteo que cualquiera puede preparar y degustar fácilmente.

Puede prepararse en una cafetera eléctrica o manualmente con un sobre que contiene la infusión y solo hay que verter agua dejando que actúe la gravedad para extraer el café.

La fecha es resultado de la combinación de palabras 「ド(10)-«do»」「ふぅ~ふぅ~(22)-«fufu»」. Es el momento en que el «café de goteo» se vuelve más delicioso a medida que se profundiza el otoño.

•KINEN NO HI / 禁煙の日 (Día para no fumadores)

El 22 de febrero de 2010 (Heisei 22) unas diecinueve sociedades académicas que promueven dejar de fumar crean una red destinada a combatir el tabaquismo en Japón.

Para ello establecen que el 22 de cada mes realizarán eventos para crear conciencia sobre el daño del tabaquismo y la importancia de dejar de fumar.

Tiene como símbolo a dos cisnes se acurrucan entre sí. Representan al fumador y sus colaboradores (socios) están tratando de dejar de fumar.

•ANIME NO HI 【アニメの日】/ Día de la animación

Establecido en 2017 (Heisei 29) por Asociación de Animaciones Japonesas «Anime NEXT_100» 「アニメNEXT_100」para promocionar el desarrollo sostenible de la industria de la animación japonesa y promover el anime en todo el mundo.

La fecha fue elegida porque en 1958 (Showa 33), se estrenó la primera película animada en color «Hakujaden» 『白蛇伝』(はくじゃでん)producida por Toei Animation.

EL DATO

Las celebraciones se encuentran certificadas y registradas por la Asociación de Aniversario de Japón.

© Noticias Nippon