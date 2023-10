[TŌKYŌ DIZUNĪRIZŌTO] ingresos y ganancias récord

TOKIO.- La compañía Oriental Land Co., Ltd., que opera Tokyo Disney Resort reportó el ingresos y ganancias récord para su primera mitad del ejercicio fiscal que finalizó en septiembre último.

A través de un comunicado atribuye el resultado al aumento significativo del número de visitantes a sus parques temáticos Tokyo Disneyland y Tokyo DisneySea.

La ganancia neta consolidada se duplicó a 54.5 mil millones de yenes en los seis meses, en comparación con el año anterior, y los ingresos aumentaron un 39.3% a 284.3 mil millones de yenes.

El número de visitantes a los parques temáticos en Urayasu – Chiba, cerca de Tokio, aumentó alrededor del 40%, alcanzando los 12.5 millones, gracias al levantamiento de las restricciones por COVID-19.

Además fue determinante la popularidad de los eventos para celebrar el 40 aniversario de Tokyo Disneyland y el aumento en el número de turistas que arriban al país.

Los ingresos por visitante aumentaron un 5.6% a un récord de 16,566 yenes, influenciada por las sólidas ventas de artículos relacionados con el aniversario, comida y al aumento en el uso de un servicio de reserva de atracciones de pago.

OBJETIVOS FINANCIEROS

De otro lado, Oriental Land Co., Ltd., anunció la revisión al alza de sus objetivos financieros, como el beneficio operativo y el ROE (Return on Equity, o rentabilidad sobre el patrimonio), para el año fiscal que finaliza en marzo de 2025.

Esto se debe a una recuperación en el número de visitantes que superó las expectativas, lo que ha llevado a una revisión al alza de las proyecciones para el año fiscal que finaliza en marzo de 2024.

La ganancia operativa consolidada para el año fiscal que finaliza en marzo de 2025 se había previsto inicialmente en más de 1000 mil millones de yenes, pero ha sido ajustada al nivel de «alrededor de 1600 mil millones de yenes».

Para el presente año fiscal que finaliza en marzo de 2024, la asistencia de visitantes superó las previsiones en la primera mitad del año lo que llevó a una revisión al alza de las proyecciones para el año completo.

El flujo de caja operativo consolidado se ha ajustado de más de 1285 mil millones de yenes a «alrededor de 1800 mil millones de yenes», y el ROE, que se había fijado en más del 8%, ha sido revisado al nivel de «alrededor del 11%». Se había previsto una asistencia de 26 millones de personas, pero teniendo en cuenta la situación actual de asistencia, ahora se apunta a 28.5 millones de personas.

La proyección del beneficio operativo consolidado para el año fiscal que finaliza en marzo de 2024 se ha ajustado al alza, aumentando un 31.9% a 146.7 mil millones de yenes (anteriormente se proyectaban 122.1 mil millones de yenes).

Por su parte, la proyección anual de asistencia de visitantes se ha aumentado a 26.3 millones de personas (anteriormente anunciada como 25.1 millones).

Sin embargo, la proyección del beneficio operativo está por debajo de la estimación de 170.7 mil millones de yenes proporcionada por 14 analistas recopilados por I/B/E/S.

EL DATO

Desde el 1 de octubre Oriental Land aumentó los precios de los boletos de sus parques temáticos Tōkyō Disneyland y Tōkyō Disney Sea. Las tarifas superaron los 10 mil yenes por primera vez desde la inauguración en 1983.

©NoticiasNippon