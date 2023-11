[DENRYOKUGAISHA] empresas eléctricas registran ganancias récord

TOKIO.- Ocho de las diez compañías eléctricas principales de Japón reportaron ganancias netas consolidadas récord para el período de abril a septiembre del presente año.

El resultado es producto de la disminución en los precios de combustibles como el gas natural licuado así como también a los incrementos en las tarifas eléctricas.

Hokkaido Electric Power Co., Tohoku Electric Power Co., Chubu Electric Power Co., Hokuriku Electric Power Co., Kansai Electric Power Co., Chugoku Electric Power Co., Shikoku Electric Power Co. y Kyushu Electric Power Co. registraron ganancias récord.

Por su parte, Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. y Okinawa Electric Power Co., volvieron a registrar ganancias en la primera mitad del año fiscal 2023, pero sus ganancias netas consolidadas no alcanzaron niveles récord.

A continuación se detallan los ingresos totales y los beneficios netos hasta septiembre de 2023:

Hokkaidō Denryoku:

Ingresos totales: 458.5 mil millones de yenes (+18.5%)

Beneficio neto: 51.0 mil millones de yenes.

Nota: El año anterior fue una pérdida.

Tōhoku Denryoku:

Ingresos totales de 1.3878 billones de yenes (+3.6%)

Beneficio neto: 155.3 mil millones de yenes.

Nota: El año anterior fue una pérdida.

Tōkyō Denryoku (TEPCO):

Ingresos totales: 3.5137 billones de yenes (disminución del 4.7%)

Beneficio neto: 350.8 mil millones de yenes.

Nota: El año anterior fue una pérdida.

Chūbu Denryoku:

Ingresos totales: 1.8415 billones de yenes (+3.5%)

Beneficio neto: 311.5 mil millones de yenes.

Nota: El año anterior fue una pérdida.

Hokuriku Denryoku:

Ingresos totales: 407.9 mil millones de yenes (+8.8%)

Beneficio neto: 51.1 mil millones de yenes.

Nota: El año anterior fue una pérdida.

Kansai Denryoku:

Ingresos totales: 2.073 billones de yenes (+16.2%).

Beneficio neto: 371.0 mil millones de yenes.

Nota: El año anterior fue una pérdida.

Chūgoku Denryoku:

Ingresos totales: 841.5 mil millones de yenes (+12.2%)

Beneficio neto: 123.0 mil millones de yenes.

Nota: El año anterior fue una pérdida

Shikoku Denryoku:

Ingresos totales: 400.8 mil millones de yenes (disminución del 0.3%)

Beneficio neto: 48.7 mil millones de yenes.

Nota: El año anterior fue una pérdida.

Kyūshū Denryoku:

Ingresos totales: 1.0853 billones de yenes (+7.4%)

Beneficio neto: 149.8 mil millones de yenes.

Nota: El año anterior fue una pérdida.

Okinawa Denryoku:

Ingresos totales: 130.5 mil millones de yenes (+9.9%)

Beneficio neto: 3.2 mil millones de yenes.

Nota: El año anterior fue una pérdida.

EL DATO

Los resultados financieros se produjeron en un momento en el que los precios de los combustibles estaban estables. Sin embargo, si los precios de los combustibles aumentan en el futuro, los beneficios de las empresas disminuirán.

