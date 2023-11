[KIGYŌ NO SHAKKIN-Ō] Toyota es la empresa con mayor deuda en Japón

TOKIO.- Toyota Motor Corporation es la empresa con mayor deuda en el archipiélago nipón.

Según una investigación realizada por RiskMonster, el fabricante automotor registra una deuda por un total de 29,380.3 mil millones de yenes.

«A pesar del constante aumento de la deuda con intereses desde el inicio de la investigación, ha logrado mantenerse en el primer lugar en ‘EBITDA’ durante tres períodos consecutivos. Esto sugiere un enfoque ejemplar, donde los fondos prestados se han utilizado activamente para inyectarlos en el negocio (riesgo asumido), generando ganancias (retorno)«, destacan.

Le siguen SoftBank Group en segundo lugar con 19.48 billones de yenes y Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) en tercer lugar con 8.23 billones de yenes. En el cuarto lugar se encuentra Honda Motor Co., Ltd. con 7.66 billones de yenes, seguido por Mitsubishi HC Capital Inc. con 7.63 billones de yenes, Nissan Motor Co., Ltd. con 6.90 billones de yenes, y SoftBank Corporation con 6.13 billones de yenes.

«La industria automotriz y las telecomunicaciones ocupan tres de los siete primeros puestos en la clasificación. Esto sugiere que estos sectores requieren importantes cantidades de financiamiento debido a las características de sus operaciones.«, destaca RiskMonster.

Al comparar los ingresos con las deudas con intereses entre las veinte principales empresas, se observa que 12 de ellas tienen deudas con intereses que exceden sus ingresos anuales.

Específicamente, en las industrias de arrendamiento de bienes y actividades de alquiler y gestión de bienes inmuebles, las cinco empresas clasificadas pertenecen a esta categoría.

Las empresas de arrendamiento de bienes y actividades de alquiler y gestión de bienes inmuebles a menudo necesitan adquirir grandes cantidades de bienes raíces y equipos para sus operaciones, lo que explica la tendencia hacia una mayor acumulación de deudas en estas áreas.

También refiere que a primera vista, podrían parecer tener una baja seguridad financiera; sin embargo, se ha demostrado que mantienen una cantidad abundante de efectivo disponible, asegurando su estabilidad financiera.

En las empresas ubicadas en la parte superior del ‘Ranking de Deuda’, rara vez se observa una baja calificación en términos de seguridad.

A través del aumento del apalancamiento financiero mediante el endeudamiento, han logrado obtener mayores ingresos, así como mantener cantidades adecuadas de efectivo en reserva, lo que les permite adaptarse a cambios en el entorno empresarial. Es evidente que el endeudamiento es una herramienta estratégica utilizada para el crecimiento y la estabilidad de sus operaciones.

Dado que una mala interpretación del momento y la cantidad de los préstamos puede llevar a un riesgo de quiebra significativo, es crucial que la financiación se base en planes de negocios cuidadosamente elaborados.

Con la ampliación de oportunidades de financiamiento debido a las oportunidades de expansión de negocios en la era post-COVID, identificar la estrategia adecuada, la cantidad y el momento preciso para el financiamiento destinado a hacer crecer el negocio es un juicio gerencial crucial.

Clasificación de Deudas con Intereses

Al comparar el aumento en la deuda con intereses con el año anterior, Toyota Motor Corporation tuvo el mayor incremento (2,883.9 mil millones de yenes). Le sigue NTT Data Group (1,235.4 mil millones de yenes), Hitachi Ltd. (979.2 mil millones de yenes), Nippon Telegraph and Telephone Corporation (866.3 mil millones de yenes) y Orix Corporation (851.8 mil millones de yenes).

«Este aumento en las deudas con intereses se debe al aumento de la inversión post-COVID, así como a los costos elevados de adquisición debido a la devaluación del yen«, agregan.

Clasificación del Aumento en Deudas con Intereses

En cuanto a la disminución en la deuda con intereses en comparación con el año anterior, SoftBank Group encabeza la lista con una disminución de 1,979.2 mil millones de yenes, seguido por Mitsubishi Corporation (753.3 mil millones de yenes), Honda Motor Co., Ltd. (437.3 mil millones de yenes), Panasonic Corporation (421.3 mil millones de yenes) y ANA Holdings Inc. (360.7 mil millones de yenes).

EL DATO

RiskMonster analizó los estados financieros consolidados más recientes posteriores al cierre del ejercicio fiscal de abril de 2022, dados a conocer hasta el 1 de julio de 2023, y ha incluido un total de 3,192 empresas que presentaron informes, excluyendo instituciones financieras como bancos, casas de bolsa y compañías de seguros.

