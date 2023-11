[NINTENDŌ] ganancias netas récord en el primer semestre

TOKIO.- Nintendo Co. ha ajustado al alza su pronóstico de beneficio neto para el año fiscal que finaliza en marzo de 2023.

A través de un comunicado precisa que incrementó a 420 mil millones de yenes (aproximadamente 2.800 millones de dólares) desde la estimación anterior de 340 mil millones de yenes.

Del mismo modo, atribuye la decisión al sólido desempeño en las ventas de videojuegos y los beneficios derivados de la depreciación del yen.

La compañía informó que proyecta ahora unas ventas del grupo por valor de 1,58 billones de yenes para el año comercial, en comparación con la estimación anterior de 1,45 billones de yenes.

En el último semestre del presente año fiscal, el beneficio neto de la compañía aumentó un 17,7 por ciento en comparación con el año anterior, alcanzando los 271,30 mil millones de yenes.

Por su parte, las mientras que las ventas aumentaron un 21,2 por ciento, llegando a los 796,24 mil millones de yenes.

SÍNTESIS

En términos de rendimiento consolidado, los ingresos aumentaron un 21.2% a 796.2 mil millones de yenes, con un aumento del 27.0% en el beneficio operativo, alcanzando los 279.9 mil millones de yenes, y un incremento del 17.8% en el beneficio ordinario, totalizando los 380.0 mil millones de yenes en comparación con el mismo período del año anterior.

Las ventas se vieron impulsadas por el aumento de los ingresos relacionados con la venta de consolas de juegos, así como por los ingresos relacionados con la película «The Super Mario Brothers Movie» y los ingresos de propiedad intelectual móvil, debido al favorable movimiento de las tasas de cambio que se mantuvieron en una tendencia a la baja. Esta situación ha llevado a Nintendo Switch a registrar sus mayores resultados desde su lanzamiento.

Los ingresos de propiedad intelectual móvil se incrementaron en un 133.3% interanual a 55 mil millones de yenes, gracias a los ingresos generados por la película y un aumento en los ingresos por regalías.

La tasa de beneficio bruto se ha mantenido alrededor del mismo nivel en comparación con el mismo período del año pasado, a pesar del impacto positivo del aumento de los ingresos por venta de software interno y la disminución de la proporción de ingresos de venta digital, junto con la mayor proporción de ventas de la consola Nintendo Switch (modelo OLED) con márgenes de beneficio más bajos que otros modelos.

Las ventas totales de la Nintendo Switch en general aumentaron un 2.4% interanual, alcanzando las 6.84 millones de unidades. Se vendieron 1.25 millones de unidades del modelo Nintendo Switch estándar, 4.69 millones de unidades del modelo Nintendo Switch OLED y 0.9 millones de unidades del modelo Nintendo Switch Lite, siendo el modelo OLED el más popular.

El número total de unidades de software vendidas superó los 97.08 millones, un aumento del 1.8% en comparación con el mismo período del año anterior. Destacan las ventas de 19.5 millones de unidades del juego «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» y 2.61 millones de unidades del recién lanzado «Pikmin 4».

Además, el impacto de la película «The Super Mario Brothers Movie», estrenada en abril, ha contribuido al exitoso desempeño de títulos relacionados con «Mario», como «Mario Kart 8 Deluxe».

En cuanto a las ventas digitales, estas han ascendido a 217.5 mil millones de yenes, un aumento del 15.8% en comparación con el mismo período del año pasado. La proporción de las ventas digitales en relación a las ventas de software para consolas de juegos se sitúa en un 50.2%. Los juegos combinados con descargas y ventas de juegos de Nintendo Switch han mantenido un buen desempeño, lo que ha llevado al crecimiento de los ingresos provenientes del contenido adicional y del servicio Nintendo Switch Online, que permite jugar software de consola doméstica previa.

