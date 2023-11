[SAKKĀ] Japón debutó con triunfo en Mundial Sub-17

TOKIO.- La selección japonesa Sub-17 inició con una victoria su participación en la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 «Indonesia 2023».

Los nipones derrotaron por la mínima diferencia a su similar de Polonia en juego disputado con una torrencial lluvia en el estadio Si Jalak Harupat.

El único tanto fue anotado por Takaoka Reisaku en el minuto 77.

«De hecho, me encanta jugar bajo la lluvia (…) Me gusta jugar bajo la lluvia porque tienes que demostrar tu codicia para marcar el gol. Me alegró marcar un gol en este partido. Durante la interrupción por la lluvia, hablamos de luchar con estilo, mantener la compostura y la calma y no jugar con apuro”, expresó el héroe de la jornada.

«Le había dicho al equipo antes del partido que estas cosas (la interrupción por lluvia) pueden ocurrir -explicó el entrenador Moriyama Yoshiro en la zona mixta-. Hubo dos interrupciones por lluvia en la Copa Asiática, así que esa experiencia nos había tranquilizado, y pudimos mantener la concentración y no dejar que nos afectara”.

En el otro juego del Grupo D, Senegal derrotó 2-1 a Argentina.

Este torneo, en el que los jóvenes talentos hacen su debut mundial, se celebra por primera vez en cuatro años, debido a la cancelación del torneo de 2021 a causa del COVID-19.

En la fase de grupos, dividida en 6 grupos de 24 equipos, los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros avanzan a la fase final del torneo.”

En próximo rival de Japón será Argentina. Encuentro se disputará el martes 14. Será transmitido en vivo desde las 21:00 horas por BS FUJI y JSPORTS.

