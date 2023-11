[KAWATA SHOKO] la alcaldesa más joven de la historia

TOKIO.- Una ex funcionaria del ayuntamiento de Kioto fue elegida la alcaldesa más joven de la historia en el territorio japonés.

Se trata de la independiente Kawata Shōko, de 33 años de edad, quien ayer domingo ganó las elecciones municipales en la ciudad de Yawata.

Contando con el respaldo del Partidos Liberal Democrático, Democrático Constitucional y Komeito, derrotó al ex legislador de la prefectura apoyado por el partido Nippon Ishin no Kai, Ogata Ken (43 años), y a la ex concejala de Yawata y también a Kameda Yuko (62 años) independiente con el respaldo del Partido Comunista).

Nacida en la ciudad de Nara y graduada de la Universidad de Kioto, Kawata Shōko, trabajó como empleada municipal en Kioto antes de servir como secretaria privada de la ex presidenta de la Cámara de Consejeros, Santo Akiko.

Posteriormente, se postuló para suceder al ex alcalde Horiguchi Fumiaki, quien renunció durante su tercer mandato, aceptando la invitación de los partidos Liberal Democrático y otros.

Durante su campaña, Kawata Shōko resaltó su juventud usando una banda con la inscripción «33 años».

Su plataforma incluyó el fortalecimiento del apoyo a la crianza de los hijos y la revitalización de las calles comerciales, con el objetivo de crear una ciudad donde la gente desee vivir.

La participación electoral fue del 43,67%, significativamente más alta que el 29,64% de las elecciones anteriores.

EL DATO

Según la Asociación Nacional de Alcaldes de Japón, la alcaldesa femenina más joven registrada hasta ahora había sido Naito Sawako, quien fue elegida alcaldesa de Tokushima a los 36 años.

