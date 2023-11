[ONSEN] detenido por ingresar al área femenina

TOKIO.- La Policía Prefectural de Mie reportó al detención de un sujeto que ingresó al área de mujeres en un onsen (establecimiento de aguas termales).

Se trata de Shimada Hayato (43) quien fue arrestado por acceder al ambiente destinado a clientes femeninas de un baño público de la ciudad de Kuwana.

El hombre, desempleado y residente de la ciudad de Kasugai en la prefectura de Aichi, invadió el área al promediar las 8:20 p.m. del lunes 13.

Fue descubierto por un empleado del establecimiento quien reportó el incidente a la policía. En el ambiente habían varias mujeres en ese momento.

Durante el interrogatorio, el hombre que admitió el delito, pero expresó su incomprensión sobre por qué no se le permitía entrar al baño de mujeres, diciendo: «No entiendo por qué no puedo usar el baño de mujeres si me siento mujer».

En junio de este año, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón emitió una norma que establece que en los onsen (establecimiento de aguas termales) no se debe permitir la mezcla de hombres y mujeres mayores de 7 años, basándose en características físicas para determinar la separación de géneros.

