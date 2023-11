[TEREBĪ] Nodojiman desde Aomori

TOKIO.- Hoy el popular concurso de canto NHK Nodojiman se emitirá desde la región de Tōhoku.

DETALLES

Día: domingo 19 de noviembre

Hora: 12:15 p.m.

Lugar: Hirosaki-shi Minkaikan (Aomori)

Invitados: Kato Tokiko y Golden Bomber

Conducción: Hirose Tomomi

Campana: Maeda Hideaki (Orquesta Filarmónica de Sendai)

TEMAS A INTERPRETARSE

♫ «Koi no Daiyaru 6700» / Finger 5

♫ «Sayonara Natsu no Hi» / Yamashita Tatsuro

♫ «Ano Kane o Narasu no wa Anata» / Wada Akiko

♫ «Mela!» / Ryokushokusha

♫ «Kuroi Hanabira» / Mizuhara Hiroshi

♫ «Onnaonna Shikute» / #Golden Bomber

♫ «Shiretoko Ryōjō» / Kato Tokiko

♫ «Mata Au Hi Made» / Ozaki Kiyoshi

♫ «Namida Sō Sō» / Natsukawa Rimi

♫ «It’s My Life» / Bon Jovi

♫ «Jidai» / Nakajima Miyuki

♫ «Oretachi no Ashita» / Elephant Kashimashi

♫ «Anata ga Iru Koto de» / Uru

♫ «Otoko Ichidai» / Kitajima Saburo

♫ «Tsuntsun Tsugaru» / #Hayashi Asami

♫ «Ohisama ~ Taisetsu na Anata e» / Hirahara Ayaka

♫ «Chigau, Sō ja Nai» / Suzuki Masayuki

♫ «Tōkyō Bugi Ugi» / Kasagi Shizuko

♫ «Misoshiru no Uta» / Ochiai Chiaki

♫ «Tsugaru Kaikyō ・ Fuyu Keshiki» / Ishikawa Sayuri

INVITADOS

♫ «Onnaonna Shikute» / Golden Bomber

♫ «Shiretoko Ryōjō» / Kato Tokiko

¿EN QUÉ CONSISTE?

NHK Nodojiman – NHK のど自慢, cuya traducción al español sería “orgulloso de mi voz” que cada domingo transmite la Nippon Hoso Kyokai (NHK) a nivel nacional por sus señales analógica, digital y radio.

La estructura del programa de concursos de canto que cada semana se traslada hacia una determinada ciudad nipona es sencilla. Los participantes eligen un tema musical y lo interpretan durante 1 minuto 30 segundos (aproximadamente) acompañados de una pista musical. En un ambiente contiguo al escenario, la producción del programa los califica.

Si la participación de determinado concursante reune las condiciones para clasificar, inmediatamente comunican a uno de los músicos que tiene la misión de hacer sonar una gran campana. Si es escucha una melodía significa que ha clasificado y si se escuchan dos campanadas significa que su participación terminó.

Otra de las características del NHK Nodojiman NHK のど自慢 consiste en que en cada edición de cuenta con dos conocidos cantantes que se encargan de alentar a los concursantes y al final del programa interpretan un tema musical como preámbulo de los resultados finales.

El ganador se hace acreedor a un gran trofeo mientras que aquél concursante que realice un gran esfuerzo se llevará

un pequeño reconocimiento.

EL DATO

NHK emite el programa al mundo entero. Consulte horario con su operador de cable.

©NoticiasNippon