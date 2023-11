[ATARASHĪ CHŌSEN] Faky anuncia receso de sus actividades

TOKIO.- El quinteto musical FAKY anunció que tomarán un receso en sus actividades profesionales.

A través de un comunicado refieren que la decisión de pausar las actividades se tomó tras varias discusiones entre los miembros y el personal, considerando la trayectoria de 10 años del grupo y el deseo de apoyar a cada miembro en sus vidas personales y en la búsqueda de nuevos sueños y desafíos.

También precisan que Lil’ Fang y Mikako se graduarán del grupo mientras que Akina, Hina y Taki se enfocarán en actividades individuales.

Del mismo modo, FAKY expresó su agradecimiento a todas las personas involucradas y a los fanáticos que los han apoyado desde su formación en 2013.

Además, anunciaron que realizarán un concierto final como culminación de su carrera.

Cada uno de los cinco miembros ha proporcionado comentarios individuales sobre la pausa de sus actividades.

Lil' Fang

Expresó sus sentimientos sobre la pausa en las actividades del grupo en un anuncio reciente. Se disculpó por la sorpresa que pudo haber causado el anuncio repentino.

Agradeció a todos los que han apoyado al grupo durante los últimos 10 años y también su pesar hacia aquellos que estaban esperando con ilusión el futuro de FAKY.

Mencionó que es difícil transmitir todos sus sentimientos en ese momento, pero afirmó su compromiso de interactuar sinceramente y con todo su esfuerzo en los eventos y oportunidades que surjan.

Pidió a los fanáticos seguir apoyándolas hasta el final

Hizo un llamado a los seguidores para que asistan al concierto final del grupo.

Mikako

Agradeció sinceramente a los fanáticos por su constante apoyo y se disculpó por la naturaleza repentina del anuncio. Reflexionando sobre los 10 años de actividad c describió cómo las experiencias, encuentros y todo lo vivido durante ese tiempo se convirtieron en algo irremplazable y precioso para ella, afirmando que FAKY ha sido su vida misma.

Habló sobre las dificultades, las lágrimas y las risas que compartió en la última década, y agradeció profundamente a los fanáticos por su apoyo y por estar siempre a su lado, lo cual le dio fortaleza.

Expresó su gratitud y aseguró que, aunque el capítulo de FAKY en su vida se cerrará, ella continuará persiguiendo nuevos sueños y aspira a reencontrarse con los fanáticos con una sonrisa.

Se comprometió a dar lo mejor de sí misma en su actuación durante el concierto final donde planea expresar toda su gratitud y experiencia de los últimos 10 años.

Expresó su gratitud especial a los demás miembros del grupo, describiendo a FAKY como su tesoro.

Akina

Se disculpó por el anuncio repentino de la pausa en las actividades del grupo y reconoce que esto pudo haber causado tristeza entre los fanáticos. Recordó su experiencia personal, destacando que se mudó a Japón a los 15 años para unirse a FAKY. Ella nació en los Estados Unidos. A pesar de enfrentar dificultades, menciona cómo el apoyo y la fuerza de los fanáticos la salvaron en numerosas ocasiones, y expresa su profundo agradecimiento.

Reflexiona sobre las hermosas vistas y los valiosos recuerdos compartidos con los fanáticos, algo que recalca no podría haber experimentado por sí sola.

Agradece a sus compañeras de grupo Lil, Mikako, Hina y Taki, y menciona que, tras discutirlo entre ellas, decidieron embarcarse en nuevos desafíos.

Asegura que, aunque las actividades de FAKY se pausen, la música y el amor del grupo, así como el vínculo con los miembros y los fanáticos, no desaparecerán, sino que simplemente tomarán una nueva forma.

Aunque desconoce qué futuro les espera, tiene la certeza de que estará lleno de esperanza y emoción.

Pidió el apoyo continuo para las nuevas aventuras que cada una de las cinco miembros emprenderá, y expresa su deseo de seguir valorando los lazos forjados durante estos 10 años con todos los involucrados en su viaje.

Hina

Compartió sus pensamientos sobre la pausa en las actividades del grupo y se disculpó por la repentina naturaleza del anuncio. Reveló que hasta realizarse el anuncio, estuvo llena de emociones indescriptibles y lamentó sorprender a los fanáticos que habían caminado junto a ellos imaginando un futuro juntos.

Reflexionó sobre cómo la vida como parte de FAKY se había convertido en algo cotidiano para ella y admitió que todavía le cuesta asimilar que esta rutina está a punto de cambiar.

Mencionó que los miembros del grupo, que han compartido tantos momentos juntos, tanto felices como difíciles, son como una familia para ella y seguirán siendo importantes en su vida.

Pidió a los seguidores que observen y apoyen este nuevo comienzo que han decidido juntos.

Afirmó que continuará persiguiendo los sueños y metas que se ha propuesto en estos cinco años. Prometió devolver todo el amor y apoyo que ha recibido con su esfuerzo y dedicación.

Invitó a los fanáticos para que asistan al concierto final, asegurando que se esforzarán al máximo para mostrar todo lo que FAKY ha sido durante este tiempo.

Taki

Mencionó que se unió a FAKY junto con Hina en 2018, cuatro años después de que el grupo se formara en 2013. Reflexionó sobre las numerosas discusiones que tuvieron los miembros y el personal del grupo acerca del futuro de cada una, lo que finalmente llevó a la decisión de tomar caminos separados para emprender nuevos desafíos.

Expresó su gratitud hacia los fanáticos que han apoyado a FAKY en todo momento y en todas las formas posibles.

También agradeció a los fanáticos, al personal, a otros colaboradores y a sus familias, subrayando que su apoyo ha sido fundamental para FAKY y para su propio crecimiento.

Reconoció que la decisión de pausar las actividades del grupo no fue fácil, pero afirmó que aún hay muchos lugares y vistas que desea experimentar en el futuro.

Aunque no está segura de qué le depara el futuro, se comprometió a esforzarse para no decepcionar a quienes la han apoyado y devolver el amor y la gratitud que ha recibido.

Reveló que todo lo que ha vivido y conocido a través del grupo son un tesoro para ella.

Agradeció a sus compañeras de grupo y afirmó que FAKY seguirá siendo una parte importante de su vida.

«Better Without You (FAKY ONEMANLIVE 2023 -FEEL IT ALL-«) del one-man live «FAKY ONEMANLIVE 2023 -FEEL IT ALL-» celebrado en LIQUIDROOM en Tokio

EL DATO

El concierto «DEPARTURE» el 13 de enero de 2024 en KT Zepp Yokohama será la última actuación de FAKY.

