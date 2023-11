[YŪKYŪ KYŪKA] mayor número toma vacaciones

TOKIO.- Una encuesta gubernamental reveló que se ha incrementado el número de trabajadores del sector privado que hicieron uso de sus vacaciones pagadas en 2022.

A continuación una síntesis de la «Encuesta Integral de Condiciones de Trabajo» del año 2023 (Reiwa 5) divulgada por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón que tuvo como principal como objetivo esclarecer las condiciones de trabajo actuales en las empresas privadas de país:

Detalles del Estudio:

Objetivo: Investigar de manera integral los sistemas de horarios laborales, sistemas de salarios, y otras condiciones de trabajo en las principales industrias, con el fin de esclarecer la situación actual de las condiciones de trabajo en las empresas privadas de Japón. Alcance: Área : Nacional.

: Nacional. Industrias : Según la Clasificación Estándar de Industrias de Japón (revisión de octubre de 2013), incluyendo 16 grandes industrias.

: Según la Clasificación Estándar de Industrias de Japón (revisión de octubre de 2013), incluyendo 16 grandes industrias. Empresas: Se seleccionaron alrededor de 6,400 empresas que emplean a 30 o más trabajadores permanentes, en función de la industria y el tamaño de la empresa, de una base de datos de empresas del año 2020 (Reiwa 2). Período : La situación al 1 de enero de 2023. Sin embargo, para los datos anuales, se investigó el año 2022 (o el año fiscal 2021). Ítems: Incluyeron atributos empresariales, sistemas de horarios laborales, sistemas de salarios, sistemas de beneficios de jubilación y la realidad de la distribución de estos beneficios. Método: Una empresa privada contratada por el Ministerio envió cuestionarios a las empresas seleccionadas, que luego fueron devueltos por correo o mediante un sistema de informes en línea. Tabulación y Estimación: Se calcularon las tasas de restauración por industria y tamaño de empresa, y se usaron para tabular los resultados y calcular las proporciones. Cadena: Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar – Empresa privada – Encuestados. Número de Encuestados y Tasa de Respuesta: De las 6,421 empresas encuestadas, se recibieron 3,768 respuestas válidas, con una tasa de respuesta del 58.7%.

Resultados:

1. Sistema de horas de trabajo

Visión detallada de las horas de trabajo programadas en las empresas japonesas, ofreciendo una perspectiva sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal en diferentes sectores. La estabilidad en las horas de trabajo promedio refleja las normas laborales y las políticas de empleo.

Horas de Trabajo Diarias Programadas: El promedio diario de horas de trabajo programadas por empresa es de 7 horas y 48 minutos, igual que en la encuesta de 2022.

Por trabajador, el promedio es de 7 horas y 47 minutos, también igual que en 2022. Horas de Trabajo Semanales Programadas: En promedio, las empresas tienen una semana laboral programada de 39 horas y 20 minutos, ligeramente menos que las 39 horas y 28 minutos reportadas en 2022.

Al desglosar por industria, el sector de «Finanzas y Seguros» tiene el promedio semanal más corto con 38 horas y 2 minutos, mientras que las industrias de «Hostelería, Servicios de Alimentación» y «Servicios Relacionados con la Vida, Entretenimiento» tienen el promedio más largo con 39 horas y 35 minutos.

El promedio semanal de horas de trabajo programadas por trabajador es de 39 horas y 4 minutos, ligeramente menor que las 39 horas y 8 minutos de 2022.

Sistemas de Descanso Semanal:

La mayoría de los trabajadores se benefician de un sistema de dos días de descanso semanal, con una tendencia creciente hacia la implementación de un sistema completo de dos días. Esto refleja los esfuerzos por mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal y potencialmente aumentar la satisfacción y el bienestar de los trabajadores.

1. Adopción del Sistema de Dos Días de Descanso Semanal:

Un 85.4% de las empresas adoptan alguna forma de sistema de dos días de descanso semanal, lo que representa un aumento respecto al 83.5% reportado en la encuesta de 2022. De estas, el 53.3% han implementado un «sistema completo de dos días de descanso semanal», un incremento en comparación con el 48.7% del año anterior. 2. Sistema de Descanso por Tamaño de Empresa : Al desglosar por tamaño de empresa, se observa que el 68.1% de las empresas con más de 1,000 empleados adoptan un «sistema completo de dos días de descanso semanal». Entre las empresas de 300 a 999 empleados, el porcentaje es del 60.0%. Para las empresas de 100 a 299 empleados, el porcentaje es del 52.2%. En las empresas de 30 a 99 empleados, el porcentaje es del 52.5%.



3. Aplicación del Sistema de Dos Días de Descanso Semanal : Un 86.2% de los trabajadores están cubiertos por algún tipo de sistema de dos días de descanso semanal, una ligera disminución en comparación con el 86.7% reportado en la encuesta de 2022. De estos, un 61.2% están cubiertos por un «sistema completo de dos días de descanso semanal», lo que representa un aumento respecto al 59.8% del año anterior.

Días Festivos Anuales:

Un aumento general en el número de días festivos anuales tanto a nivel de empresa como de trabajador en Japón. El número de días festivos tiende a ser mayor en empresas más grandes. Estos resultados reflejan las políticas laborales y de bienestar de los empleados en el entorno empresarial japonés, destacando un enfoque creciente en la importancia del tiempo libre y el descanso para los trabajadores.

Promedio de Días Festivos por Empresa : En promedio, las empresas tuvieron 110.7 días festivos en el año 2022, lo que representa un aumento en comparación con los 107.0 días reportados en la encuesta de 2022.

: Promedio de Días Festivos por Trabajador : En promedio, los trabajadores tuvieron 115.6 días festivos en el año 2022, ligeramente más que los 115.3 días de 2022.

: Días Festivos Anuales por Tamaño de Empresa : Las empresas con más de 1,000 empleados tuvieron en promedio 116.3 días festivos. Las empresas con 300 a 999 empleados tuvieron 115.7 días. Las empresas con 100 a 299 empleados tuvieron 111.6 días. Las empresas con 30 a 99 empleados tuvieron 109.8 días.

Vacaciones Pagadas Anuales:

Tendencia creciente en la utilización de vacaciones pagadas entre los trabajadores japoneses. La variación en la tasa de utilización entre diferentes industrias podría reflejar diferencias en la cultura laboral y las políticas de cada sector. El aumento en la tasa de utilización de vacaciones pagadas es un indicador positivo del equilibrio entre la vida laboral y personal en el entorno empresarial.

Días de Vacaciones Pagadas Asignados : En promedio, las empresas asignaron 17.6 días de vacaciones pagadas por trabajador en 2022, igual que en la encuesta del año anterior.

: Días de Vacaciones Pagadas Utilizados : Los trabajadores tomaron en promedio 10.9 días de sus vacaciones pagadas, un aumento en comparación con los 10.3 días del año anterior.

: Tasa de Utilización de Vacaciones Pagadas : La tasa de utilización fue del 62.1%, la más alta desde 1984, en comparación con el 58.3% del año anterior.

: Tasa de Utilización por Industria : La industria de «Servicios Combinados» tuvo la tasa de utilización más alta con un 74.8%. La industria de «Hostelería y Servicios de Alimentación» tuvo la tasa más baja con un 49.1%.

: Asignación Planificada de Vacaciones Pagadas : Proporción de Empresas con Sistemas de Asignación Planificada : Un 43.9% de las empresas tienen un sistema de asignación planificada de vacaciones pagadas, lo que representa un aumento en comparación con el 43.1% reportado en la encuesta de 2022. Distribución de Días Asignados en el Sistema de Asignación Planificada : Al observar la asignación planificada de vacaciones por número de días, la categoría de «5 a 6 días» es la más común, con un 72.4% de las empresas asignando esta cantidad de días, un ligero aumento desde el 71.4% del año anterior.

Sistemas de Vacaciones Especiales:

Diversidad en los tipos de vacaciones especiales ofrecidas por las empresas en Japón. Aunque ha habido una ligera disminución en la proporción de empresas que ofrecen estas vacaciones en comparación con el año anterior, aún existe un compromiso significativo con la provisión de beneficios adicionales de tiempo libre para los empleados, más allá de las vacaciones anuales pagadas. Las vacaciones de verano y por enfermedad son los tipos más comunes de vacaciones especiales ofrecidas.

Proporción de Empresas con Sistemas de Vacaciones Especiales : Un 55.0% de las empresas tienen sistemas de vacaciones especiales, como vacaciones de verano y por enfermedad, lo que representa una disminución en comparación con el 58.9% reportado en la encuesta de 2022.

: Tipos de Vacaciones Especiales (Respuestas Múltiples) : «Vacaciones de verano»: Adoptadas por el 37.8% de las empresas (disminución desde el 41.5% del año anterior). «Vacaciones por enfermedad»: 21.9% (disminución desde el 22.7%). «Vacaciones de recarga o refresco»: 12.9% (aumento desde el 11.8%). «Vacaciones de voluntariado»: 4.4% (aumento desde el 4.2%). «Vacaciones para educación y capacitación»: 3.4% (disminución desde el 4.0%). «Otros tipos de vacaciones largas de una semana o más»: 14.2% (disminución desde el 15.1%).

Sistema de Horario Laboral Flexible:

Prevalencia significativa de sistemas de horario laboral flexible en las empresas japonesas, con una mayor adopción en las empresas más grandes. Aunque ha habido una ligera disminución en la adopción general de estos sistemas en comparación con el año anterior, aún representan una parte importante del panorama laboral en Japón, ofreciendo flexibilidad y potencialmente mejor equilibrio entre la vida laboral y personal.

Proporción de Empresas con Sistema de Horario Laboral Flexible: Un 59.3% de las empresas han adoptado algún tipo de sistema de horario laboral flexible, una disminución en comparación con el 64.0% reportado en la encuesta de 2022. Adopción del Sistema por Tamaño de Empresa: Entre las empresas con más de 1,000 empleados, el 77.3% ha adoptado este sistema.

En empresas de 300 a 999 empleados, el porcentaje es del 68.6%.

En empresas de 100 a 299 empleados, el 67.9% ha implementado el sistema.

Entre las empresas de 30 a 99 empleados, el 55.3% ha adoptado el sistema. Tipos de Sistema de Horario Laboral Flexible (Respuestas Múltiples): «Sistema de horario laboral flexible anual»: Adoptado por el 31.5% de las empresas.

«Sistema de horario laboral flexible mensual»: 24.0%.

«Sistema de flexibilidad de tiempo (Flextime)»: 6.8%. Proporción de Trabajadores Cubiertos por el Sistema: El 51.7% de los trabajadores están cubiertos por algún tipo de sistema de horario laboral flexible, ligeramente menos que el 52.1% del año anterior.

Por tipo de sistema, el 18.7% está cubierto por el sistema anual, el 22.0% por el sistema mensual y el 10.6% por el sistema Flextime.

Sistema de Horas de Trabajo Asumidas:

Aunque una minoría de empresas japonesas utiliza sistemas de horas de trabajo asumidas, ha habido un ligero aumento en su adopción. Estos sistemas permiten cierta flexibilidad en cómo y cuándo los empleados realizan su trabajo, especialmente en roles que no requieren una presencia constante en un lugar específico o que implican tareas especializadas o de planificación.

Proporción de Empresas con Sistema de Horas de Trabajo Asumidas: Un 14.3% de las empresas han adoptado algún tipo de sistema de horas de trabajo asumidas, un ligero aumento en comparación con el 14.1% reportado en la encuesta de 2022. Tipos de Sistema de Horas de Trabajo Asumidas (Respuestas Múltiples): «Sistema de horas de trabajo asumidas fuera del lugar de trabajo»: Adoptado por el 12.4% de las empresas.

«Sistema de trabajo discrecional para tareas especializadas»: 2.1%.

«Sistema de trabajo discrecional para tareas de planificación»: 0.4%. Proporción de Trabajadores Cubiertos por el Sistema: El 8.9% de los trabajadores están cubiertos por algún tipo de sistema de horas de trabajo asumidas, un aumento desde el 7.9% del año anterior.

Por tipo de sistema, el 7.6% está cubierto por el sistema fuera del lugar de trabajo, el 1.1% por el sistema para tareas especializadas y el 0.2% por el sistema para tareas de planificación.

Sistema de Intervalo entre Jornadas Laborales:

Si bien la mayoría de las empresas en Japón aún no han adoptado ni están considerando implementar el sistema de intervalo entre jornadas laborales, ha habido un ligero aumento en la adopción y un ligero aumento en el desconocimiento del sistema. La razón principal para no implementar el sistema parece ser la percepción de que no es necesario debido a la baja frecuencia de horas extra de trabajo.

Estado de Adopción del Sistema: Empresas que ya han implementado el sistema: 6.0% (un aumento en comparación con el 5.8% reportado en la encuesta de 2022).

Empresas que planean o están considerando implementar el sistema: 11.8% (una disminución desde el 12.7% del año anterior).

Empresas que no tienen planes de implementar ni están considerando el sistema: 81.5% (un aumento desde el 80.4%). Razones para No Implementar el Sistema (Respuestas Múltiples): La razón más común para no implementar el sistema, con un 51.9% de las empresas (disminución desde el 53.5%), es «la falta de necesidad debido a pocas oportunidades de trabajo en exceso». Desconocimiento del Sistema: El 19.2% de todas las empresas indicaron no conocer el sistema, lo que representa un aumento desde el 17.1% del año anterior.

2. Sistema de Beneficios de Jubilación (Pagos únicos y pensiones):

El 74.9% de las empresas tienen un sistema de beneficios de jubilación.

Al observar la proporción de empresas con diferentes tipos de sistemas de beneficios de jubilación (tomando como base 100 las empresas con sistema de beneficios de jubilación), el 69.0% tienen solo un sistema de pago único por jubilación, el 9.6% tienen solo un sistema de pensiones por jubilación, y el 21.4% utilizan ambos sistemas.

Cifra de trabajadores que hacen uso de sus vacaciones pagadas aún está por debajo del objetivo gubernamental de alcanzar un 70% o más para 2025, en un esfuerzo por reducir el exceso de trabajo.

