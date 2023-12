[KINENBI] Ītī no hi

TOKIO.- Hoy lunes 4 de diciembre se celebra el Ītī no hi (Día de E.T.) en el archipiélago nipón.

¿La razón? En 1982 (Showa 57) se estrenó la famosa película de ciencia ficción «E.T.» en el Japón.

Dirigida y producida por Steven Spielberg, «E.T.» fue realizada con un presupuesto de aproximadamente 10 millones de dólares.

A pesar de este modesto presupuesto, la película fue un éxito rotundo, atrayendo a más de 10 millones de espectadores y recaudando alrededor de 300 millones de dólares solo en Estados Unidos, convirtiéndose en ese momento en la película con mayores ingresos en la historia del cine.

A nivel mundial, «E.T.» mantuvo el récord de la película con los mayores ingresos hasta el estreno de «Jurassic Park» en 1993.

En el Japón, mantuvo este récord hasta el estreno de «La Princesa Mononoke» en 1997. «E.T.» es la abreviatura de «Extra-Terrestrial», que significa «extraterrestre» en español.

En conmemoración del 20º aniversario de su lanzamiento, en 2002 se estrenó una edición especial llamada «E.T. 20th Anniversary Special Edition».

Esta versión actualizó el E.T. original, que estaba hecho con marionetas y trajes, usando la última tecnología de CGI (imágenes generadas por computadora).

También se hicieron algunas modificaciones y adiciones a varias escenas. Esta edición especial generó ingresos de aproximadamente 68 millones de dólares en todo el mundo.

