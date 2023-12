[FUYU NO BŌNASU] aumentan las bonificaciones

TOKIO.- El porcentaje de empresas que han aumentado el monto de sus bonos de invierno aumentó este año en el archipiélago nipón.

En medio de un escenario donde se han implementado aumentos salariales, la inflación ha avanzado a un ritmo más rápido, resultando en una disminución real de los salarios por 18 meses consecutivos.

Con la pandemia de COVID-19 aproximándose a su fin tras más de tres años y con la rápida adopción de la inteligencia artificial generativa marcando un punto de inflexión significativo en la era actual, se espera que el movimiento de los salarios sea un foco principal en 2024.

En ese contexto, Teikoku Databank realizó una encuesta sobre las tendencias de las «FUYU NO BŌNASU 2023» que permitió conocer que:

El porcentaje de empresas que reportaron un «aumento» en el monto promedio por persona de los bonos de invierno en comparación con el año anterior superó el 20%. El porcentaje de empresas que experimentaron un «aumento» en los bonos de invierno por segundo año consecutivo superó el 10%.

Esta encuesta proporciona una visión exhaustiva de las tendencias de los bonos de invierno en Japón en 2023, reflejando una variedad de sectores económicos y regiones del país.

Resultados

Primas pagadas

Para el invierno de 2023, el 24.1% de las empresas japonesas informó un aumento en el monto promedio de los bonos de invierno (incluyendo bonificaciones, pagos únicos y gratificaciones) por empleado.

Este incremento fue particularmente notable en sectores como ryokans y hoteles, así como en empresas de leasing y alquiler relacionadas con el turismo, y también en distribuidores de papel, material de oficina y libros, incluyendo carteles y folletos.

Por otro lado, el 12.2% de las empresas indicó que no otorgaron bonificaciones.

Dentro de este grupo, el sector de «venta al por menor de textiles, productos textiles y artículos de moda» superó el 40.2% por segundo año consecutivo, mientras que en el sector de «restaurantes y servicios de comida», el porcentaje alcanzó el 32.3%.

Sin embargo, ambos porcentajes representan una disminución de más de 5 puntos respecto al año anterior, lo que indica una tendencia gradual hacia la reducción de empresas que no otorgan bonificaciones.

Aumento de bonificaciones

En términos de industria, en seis sectores, la proporción de empresas que informaron un aumento en los bonos de invierno ha crecido por segundo año consecutivo. Este aumento se ha observado especialmente en sectores afectados por la expansión de la demanda de viajes, incluyendo turismo receptivo (inbound), servicios presenciales y la industria de la construcción.

Además, el porcentaje de empresas que han aumentado sus bonos de invierno por segundo año consecutivo ha subido al 10.3%, un incremento de 1.7 puntos respecto al año anterior. Entre las razones citadas por las empresas que aumentaron los bonos están un aumento en los pedidos que supera los niveles de la era del «Bubble» (en construcción de estructuras de acero), la recuperación del turismo y el regreso al trabajo presencial en oficinas (en tiendas de conveniencia), y el aumento en la demanda turística debido a la depreciación del yen (en ryokans).

Por otro lado, el 12.2% de las empresas no otorgaron bonos de invierno. En particular, el sector de «venta al por menor de textiles, productos textiles y artículos de moda» superó el 40.2% por segundo año consecutivo, y el sector de «restaurantes y servicios de comida» alcanzó el 32.3%. Sin embargo, ambos porcentajes han disminuido en más de 5 puntos respecto al año anterior, lo que indica una reducción gradual en el número de empresas que no otorgan bonos.

Para el invierno de 2023, el 79.9% de las empresas planea otorgar algún tipo de bonificación, incluyendo bonos o pagos únicos. En un contexto de disminución continua de los salarios reales, se espera que el aumento de los bonos sirva como un catalizador para la expansión del consumo.

Detalles de la Encuesta

Fuente: Teikoku Databank.

Teikoku Databank. Periodo: Del 16 al 30 de noviembre de 2023.

Del 16 al 30 de noviembre de 2023. Alcance: A nivel nacional, con 26,972 empresas como objetivo y 11,396 respuestas válidas (tasa de respuesta del 42.3%).

A nivel nacional, con 26,972 empresas como objetivo y 11,396 respuestas válidas (tasa de respuesta del 42.3%). Antecedentes: Esta es la cuarta encuesta sobre tendencias de bonos de invierno, siguiendo las realizadas en 2020, 2021 y 2022.

La encuesta realizada para evaluar las tendencias de los bonos de invierno en 2023 incluyó una amplia gama de empresas japonesas de diferentes regiones, industrias y tamaños. Aquí están los detalles:

A. Atributos de las Empresas Encuestadas:

Objetivo de la Encuesta: 26,972 empresas.

26,972 empresas. Respuestas Válidas: 11,396 empresas.

11,396 empresas. Tasa de Respuesta: 42.3%.

2. Regiones:

La encuesta cubrió todas las regiones de Japón, incluyendo Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, Kinki, Chugoku, Shikoku y Kyushu.

3. Industrias:

Se incluyeron 51 sectores en 10 industrias principales, como agricultura, silvicultura, pesca, finanzas, construcción, bienes raíces, manufactura, venta al por menor, transporte y almacenamiento, y servicios.

4. Tamaño de la Empresa:

Grandes Empresas: 15.3%.

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES): 84.7% (de las cuales, empresas de pequeña escala: 33.0%).

Empresas Cotizadas en Bolsa: 2.1%.

B. Tamaño de las empresas

La clasificación de empresas en la encuesta se basó en la Ley Básica de Pequeñas y Medianas Empresas de Japón, complementada con datos de clasificación de ventas a nivel nacional. La distinción entre grandes empresas, pequeñas y medianas empresas (PYMES), e incluso empresas de pequeña escala, se realizó de la siguiente manera:

1. Grandes Empresas:

En el contexto de la Ley Básica de Pequeñas y Medianas Empresas, se consideran grandes empresas a aquellas que, excluyendo las pequeñas, se clasifican entre el top 3% en el ranking nacional de ventas por industria.

2. Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES):

Empresas que no se clasifican como pequeñas y medianas empresas según la Ley, pero que están en el 50% inferior del ranking nacional de ventas por industria.

3. Pequeñas Empresas:

Basadas en el ranking de ventas nacionales por industria, según la clasificación industrial de TDB (1,359 industrias).

Clasificación por Industria y Tamaño:

Industria Manufacturera y Otras Industrias: Grandes Empresas: Capital superior a 300 millones de yenes y más de 300 empleados. PYMES (incluyendo pequeñas empresas): Capital de 300 millones de yenes o menos, o menos de 300 empleados. Pequeñas Empresas: Menos de 20 empleados.

Industria Mayorista: Grandes Empresas: Capital superior a 100 millones de yenes y más de 100 empleados. PYMES: Capital de 100 millones de yenes o menos, o menos de 100 empleados. Pequeñas Empresas: 5 empleados o menos.

Industria Minorista: Grandes Empresas: Capital superior a 50 millones de yenes y más de 50 empleados. PYMES: Capital de 50 millones de yenes o menos, o menos de 50 empleados. Pequeñas Empresas: 5 empleados o menos.

Industria de Servicios: Grandes Empresas: Capital superior a 50 millones de yenes y más de 100 empleados. PYMES: Capital de 50 millones de yenes o menos, o menos de 100 empleados. Pequeñas Empresas: 5 empleados o menos.



EL DATO

El aumento en el turismo, especialmente debido a la llegada de visitantes extranjeros, ha impulsado la demanda en sectores como el comercio minorista y los servicios, así como en la construcción, contribuyendo al aumento de los bonos de invierno en estas industrias.

©NoticiasNippon