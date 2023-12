[PERÚ] ordenan libertad de Alberto Fujimori

LIMA.- El Tribunal Constitucional de Perú ordenó este martes (miércoles en Japón) la liberación inmediata del encarcelado expresidente Alberto Fujimori.

En un fallo inapelable, los magistrados restituyeron el indulto que recibió en 2017 por razones humanitarias.

Los detalles clave del fallo son:

1. Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): El Tribunal Constitucional reconoce la obligatoriedad de las sentencias de la CIDH, pero no las simples resoluciones de supervisión. En este caso, las sentencias relacionadas con los casos Barrios Altos y La Cantuta datan de 2001 y 2006. La orden de supervisión que prohíbe la liberación de Fujimori, emitida el 7 de abril de 2022, no es una sentencia, por lo tanto, no tiene carácter vinculante.

2. Competencia sobre la Libertad de Fujimori: Según el Tribunal Constitucional, la CIDH no tiene competencia para juzgar sobre la libertad de Fujimori.

3. Rol de la CIDH según el Tribunal Constitucional: Si la CIDH considera que Perú no cumple con sus mandatos, puede informar a la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero no puede ordenar al Estado peruano, a través de la supervisión, que incumpla un mandato del Tribunal Constitucional.

4. Orden de Liberación: En concordancia con el artículo 27 del Código Procesal Constitucional, el Tribunal Constitucional ordena al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Director del Penal de Barbadillo la liberación de Alberto Fujimori en el mismo día de la decisión.

5.Decisión: El auto que dispone la liberación del lleva las firmas de los magistrados Morales Saravia, Pacheco Zerga, Gutierrez Ticse. En tanto, el tribuno Helder Domínguez emitió un voto en singular en contra de esta decisión, pues consideró que quien debía ejecutar la excarcelación era el juez Fernández.

6.El máximo intérprete de la Constitución del Perú resolvió llamar severamente la atención al juez Vicente Fernández por declararse incompetente de ejecutar la sentencia que ordenó la liberación del exgobernante y devolver lo actuado al Tribunal Constitucional.

Este fallo marca un punto significativo en la política y la justicia peruana, restableciendo el indulto otorgado al exmandatario.

ANTECEDENTES

La semana pasada, el Tribunal Constitucional emitió un auto en donde se declararon improcedentes dos solicitudes de aclaración presentadas por el procurador del Poder Judicial y la defensa del exjefe de Estado sobre la sentencia que la entidad concedió un habeas corpus, en el año 2022, para restituir el indulto otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kucznyksi a Alberto Fujimori, en el 2017.

La resolución fue derivada al juez de Ica Vicente Fernández, quien consideró no ser competente para ejecutar el fallo y devolvió lo actuado al Tribunal Constitucional , que resolvió, en última instancia, ordenar la liberación inmediata de Fujimori.

César San Martín, magistrado que presidió la Sala que condenó a 25 años de prisión a Alberto Fujimori por «autoría mediata» (por ser la máxima autoridad tenía que tener conocimiento de los actos cometidos por paramilitares) ha manifestado que no fue extraditado ni sentenciado por delitos de lesa humanidad. Precisa que cuando mencionó lesa humanidad en la sentencia, solo fue una declaración.

ACTUALIZACIÓNES:

•Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, manifestó que expresidente saldrá en libertad en las próximas 24 horas.

• Medios locales reportan que el Gobierno acatará el fallo del Tribunal Constitucional. Esta decisión se tomó luego que el ministro de Justicia , Eduardo Arana, se reuniera con la presidente Dina Boluarte.

• El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en su Oficina Regional de Lima, fue notificado oficialmente a las 4:05 p.m. (6:05 a.m. del miércoles en Japón) de la decisión del Tribunal Constitucional de liberar al exmandatario Alberto Fujimori.

