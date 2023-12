[POKEPĀKU KANTŌ] nueva atracción en Tokio

TOKIO.- Los amantes de los monstruos de bolsillo estarán de plácemes con la futura creación de un parque temático en la región de Kanto.

Se trata de «PokéPark Kanto», una propuesta de entretenimiento que se levantará en una sección del parque de atracciones Yomiuri Land.

Hoy se conoció que la empresa encargada de su desarrollo será «PokéPark Kanto LLC», que han creado The Pokémon Company, Yomiuri Land Co., Ltd. y Yomiuri Shimbun Tokyo Headquarters.

Yomiuri Land, ubicado en las colinas de Tama en la región de Kanto y conocido por su rica naturaleza, es el lugar elegido para este proyecto. La elección de «Kanto» como nombre del parque hace referencia a la región de Kanto, escenario del primer videojuego de Pokémon, «Pokémon Red & Green», lanzado en 1996. El objetivo de «PokéPark Kanto» es crear un espacio donde los fanáticos de Pokémon de todo el mundo puedan reunirse, disfrutar de la naturaleza y compartir experiencias más allá de las barreras nacionales, regionales y lingüísticas. La Pokémon Company, fundada con el propósito de gestionar la marca Pokémon, lleva a cabo diversas actividades que incluyen videojuegos, juegos de cartas, series de televisión, películas, merchandising, promociones, eventos y tiendas Pokémon Center.

«Será un espacio donde los fanáticos de Pokémon de todo el mundo puedan reunirse para disfrutar de la naturaleza, experimentar el mundo de Pokémon, y compartir momentos más allá de las barreras de países, regiones y lenguajes», destacan.

Yomiuri Land ya ha mostrado su capacidad para crear experiencias inmersivas de Pokémon con la atracción «Pokemon WONDER», inaugurada en julio de 2021.

En esta atracción, los visitantes pueden explorar la naturaleza y buscar Pokémon escondidos, ofreciendo una aventura única que combina elementos del mundo real con el universo de Pokémon.

Con «PokéPark Kanto», se espera ampliar y enriquecer aún más estas experiencias para los aficionados de Pokémon.

A tener en cuenta…

La colaboración entre la Pokémon Company, Yomiuri Shimbun Tokyo Headquarters y Yomiuri Land Co., Ltd. ha dado lugar a diversos proyectos, como la serie «Aprende proverbios con Pokémon» en el periódico matutino Yomiuri Shimbun desde 2009 y el torneo de batallas Pokémon «Pokémon Ryuo Battle», inspirado en el prestigioso título de shogi «Ryuo», lanzado en marzo de 2014. Además, en 2021, Yomiuri Land inició «Pokémon Wonder», una aventura en la naturaleza que permite a los visitantes interactuar con Pokémon en un entorno natural preservado. EL DATO Se esperan más detalles sobre este emocionante proyecto PokéPark Kanto» en futuros anuncios. ©NoticiasNippon