[KAIGAI-SEI KURIMU] Crema extranjera causa trastornos de la piel

TOKIO.- El Centro Nacional de Asuntos del Consumidor (NCAC) anunció que varias personas han sufrido daños graves en la piel después de usar una crema que se cree fue fabricada en China y adquirida por internet.

Se trata del producto, «Tenshiko – 点痣膏» (Dian Zhi Gao, en lectura china), vendida a través de anuncios en redes sociales y adquirida mediante compras en línea.

La crema, que se promociona para eliminar lunares, verrugas y manchas, ha sido asociada con casos de quemaduras químicas.

En agosto pasado, el NCAC recibió un informe de una persona que sufrió una quemadura química después de aplicar la crema en un lunar facial.

Además, el centro recibió dos solicitudes de análisis de la misma crema. Tras realizar pruebas, se determinó que la crema es altamente alcalina y podría causar daños graves en la piel.

El producto probado y el reportado en el caso inicial tienen el mismo nombre, pero fueron fabricados por diferentes empresas.

El del caso inicial fue fabricado por Yunnan Bencao Health Network Co., Ltd. («Huang Futang»), mientras que el segundo fue fabricado por Hebei Huowu Trade Co., Ltd. («APGAR»).

Los casos reportados incluyen:

Un usuario que experimentó inflamación y cambio de color en la piel después de aplicar la crema en un lunar facial y dejarla actuar durante 20 minutos.

Otro usuario que sintió calor y dolor inmediatamente después de aplicar la crema en un lunar facial, requiriendo tratamiento médico con un pronóstico de más de un año para la curación.

Un tercer caso de una persona que aplicó la crema en manchas faciales, resultando en descamación de la piel y decoloración.

El NCAC advierte a los consumidores sobre los riesgos de usar esta crema y recomienda detener su uso inmediatamente.

Además, sugiere verificar cuidadosamente la información de los productos anunciados en redes sociales y sitios de venta en línea, y abstenerse de comprar o usar productos si hay alguna duda o inquietud.

El NCAC también solicita a los negocios que detengan la venta o la importación personal de productos como Tenshiko . «点痣膏» que puedan causar daños graves en la piel.

Asimismo, pide a las autoridades que tomen medidas, incluyendo la solicitud de eliminación de sitios web de ventas y de importación personal, para prevenir la comercialización de productos dañinos para la salud en Japón.

También se pide que se continúe alertando a los consumidores sobre los riesgos potenciales de usar medicamentos o cosméticos importados personalmente.

Finalmente, Centro Nacional de Asuntos del Consumidor (NCAC) pidió precaución, diciendo: «Si una persona compra fármacos o cosméticos a través de compras en línea y los productos son enviados directamente desde el extranjero, constituye una importación personal. Hay un riesgo de peligros para la salud porque la eficacia y seguridad de algunos productos no han sido completamente confirmadas.»

EL DATO

Las víctimas compraron el producto accediendo a un sitio web de ventas a través de anuncios en plataformas de redes sociales como Instagram y TikTok, y aparentemente la crema fue enviada desde un negocio en el extranjero.

©NoticiasNippon