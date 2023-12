[OHAYŌ GOZAIMASU] viernes 15 de diciembre

TOKIO.- Ya es viernes 15 de diciembre en Japón. Es el día 349 del año. Faltan 17 días para el 2024.

12月14日

Aquí hay cinco eventos significativos que ocurrieron en estas fechas:

2010 (Heisei 22-nen):

En Nagoya, la petición de disolución del consejo municipal alcanzó el número de firmas requerido, llevando a un referéndum para disolver el consejo, un hecho sin precedentes en una ciudad designada por decreto gubernamental en Japón. La campaña de recolección de firmas fue liderada por Kawamura Takashi, alcalde de la ciudad de Nagoya superó el número legal requerido (365,795 firmas).

2000 (Heisei 12-nen):

La Asamblea Metropolitana de Tokio aprobó una ordenanza para regular las emisiones de los vehículos diésel, siendo la primera de su tipo en Japón. Según la disposición, los vehículos diésel que no son de pasajeros y que exceden los estándares de emisión de PM (partículas) deben estar equipados con un filtro de partículas diésel (DPF) para poder circular en la capital nipona. Aquellos que no cumplan con los estándares estarán prohibidos de circular , y los infractores pueden enfrentar multas de hasta 500,000 yenes. Las empresas que no cumplan con la obligación de adoptar vehículos de baja contaminación serían públicamente identificadas.

1998 (Heisei 10-nen):

Se estableció la Comisión de Recuperación Financiera de Japón, con Yanagisawa Hakuo como su primer presidente. Fue una acción en respuesta al caos del «Parlamento Financiero» ocurrido durante el verano de 1998, marcado por una grave inestabilidad financiera. Se estableció un marco legal para el aumento de capital de los bancos y el manejo de bancarrotas bancarias. La atención del mercado se centró en cómo se manejaría este marco, con un enfoque especial en la habilidad de su máxima autoridad.

1987 (Shōwa 62-nen):

Se permitió la fotografía en las cortes japonesas, con el primer caso en el Tribunal de Distrito de Hakodate, limitado a antes de la apertura de la sesión.

1925 (Taishō 14-nen):

En Tokio, aparecieron los primeros autobuses turísticos para recorridos panorámicos. Tokyo Sightseeing Motorbus Co. inició el primer servicio de autobús turístico regular en la ciudad. La idea generalmente se atribuye a Watanabe Shigeru y se dice que fue implementada con el apoyo de Tokyo Jidosha (Tokyo Motorbus Co.). Sin embargo, la empresa tuvo que suspender sus operaciones debido a la reorganización de las empresas de transporte bajo el régimen de tiempo de guerra.Después de la Segunda Guerra Mundial, con inversiones de entidades como el Gobierno Metropolitano de Tokio, la compañía se reinventó y comenzó de nuevo bajo el nombre de Shin Nihon Kanko (New Japan Sightseeing). Finalmente, el 1 de septiembre de 1963, durante el año 38 de la era Showa, Shin Nihon Kanko cambió su nombre a Hato Bus, que es como se conoce actualmente.

EL DATO

Hoy se celebra el Kankō basu kinenbi en el archipiélago nipón.

