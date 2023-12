[SHITSUGYŌ] desempleo invariable en noviembre

Población No Activa

Continua la reducción de la población que no participa en la fuerza laboral, ya sea por no estar buscando empleo o por no estar en capacidad de trabajar. Esta disminución puede reflejar diversos factores, como cambios demográficos, incrementos en la tasa de empleo, o incluso variaciones en las políticas de bienestar y pensiones. La disminución sostenida de la población no económicamente activa es un indicador importante para comprender las dinámicas del mercado laboral y la economía en Japón.