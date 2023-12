[KAWAGUCHI HARUNA] la reina de los CM 2023

TOKIO.- La actriz, personalidad televisiva y modelo Kawaguchi Haruna ha sido designada la «Campeona Anual del 2023» en el Ranking de Contrataciones de CM de Talentos de Nihon Monitor 2023.

Este ranking mide la popularidad y la demanda de personalidades en el ámbito publicitario en Japón, basándose en el número de empresas que contratan a estos talentos para sus campañas de marketing.

Kawaguchi lideró la lista con contratos de más de una veintena de empresas, destacando su notable presencia y popularidad en la industria publicitaria japonesa durante el año que culmina.

La encuesta realizada del 1 de enero al 26 de noviembre de 2023 clasificó a los talentos más contratados en comerciales de TV en Japón. Se contabilizaron las apariciones en cinco principales cadenas de televisión en Tokio (NTV, TV Asahi, TBS, TV Tokyo, y Fuji TV).

No se incluyeron promociones de programas propios, colaboraciones en programas, ni apariciones en CD, DVD, juegos, apps, distribución de música, comerciales de cine, videoclips musicales, o trabajos de solo narración. El conteo se basó en si el comercial fue emitido, no en el período de contrato del talento. En caso de múltiples contratos dentro de un grupo empresarial, cada empresa se contó por separado.

RANKING

21 empresas

Kawaguchi Haruna 『川口春奈』

Contratos: Ajinomoto, eBay Japan, Casio, Calbee, KIYO Learning, Kumagai Gumi, Clue, Suntory, Suntory Food International, Sharefull, JCB, Shionogi Healthcare, Taiwan Tourism Bureau, TIS, Nippon Steel, Nidec, Hama Sushi, Farlight Games, Lion, LIFULL, y Reckitt Benckiser Japan.

16 empresas

Ashida Mana 『芦田愛菜』

Contratos: Ajinomoto, SBI Property Insurance, Oftex, Konami, Sato Food Products, Suntory Food International, Shionogi Healthcare, Shogakukan, SKY Perfect JSAT, Suzuki, Japanese Red Cross Society, Hitachi Global Life Solutions, Yamazaki Baking, Lion, Recruit, y Y!mobile – SoftBank.

15 empresas

Imada Mio 『今田美桜』

Contratos: OKI, SCSK, Kirin Beer, Glopp, Kose Cosmeport, C4 Connect, Dai-ichi Life Insurance, The Federation of Electric Power Companies of Japan, Nichirei, Japanese Red Cross Society, P&G, Mizuho Bank, Lion, Rakuten Mobile, y Recruit.

12 empresas

Kaku Kento 『賀来賢人』

Contratos: Ajinomoto, SS Pharmaceutical, NTT Communications, Kao, Suntory, JR Central, KFC Japan, Nippon Life Insurance, Meiji, Levtech, y Leverages.

Hirose Alice 『広瀬アリス』

Contratos: Apple Beauty, OKI Electric Industry, Kao, Kirin Beer, Japan International Cooperation Agency, Ministry of Internal Affairs and Communications, Toda Corporation, Nisshin Oillio Group, Coca-Cola Japan, Premier Anti-Aging, Meiji Yasuda Life Insurance, y Yamazaki Biscuits.

11 empresas

Kinnikun Nakayama 『なかやまきんに君』

Contratos: Iris Ohyama, Aoyama Trading, AEON, Otsuka Pharmaceutical, Kao, Kakaku.com, J Storm, Takara Tomy, Nissin Foods, Nippon Suisan Kaisha, y Book Off Corporation.

Hirose Suzu 『広瀬すず』

Contratos: Ajinomoto Frozen Foods, Weather News, AGC, Suntory, Shiseido, Suzuki, Senju Pharmaceutical, SoftBank, McDonald’s Japan, Fujifilm, y Mitsui Fudosan.

EL DATO

La encuesta de Nihon Monitor sobre los talentos más contratados en comerciales de TV en 2022 fue liderada por Ashida Mana con 17 empresas, seguida de Kawaguchi Haruna y Tsubasa Honda con 16 cada una.

