[HATSUHINODE] primer amanecer del 2024

TOKIO.- Las autoridades metereológicas destacan que el 1 de enero de 2024 se espera un clima frío en Japón, ideal para observar el «Hatsuhinode» 「初日の出」(primer amanecer) del año.

En la mañana del lunes, se prevé que en la región de Hokkaido, particularmente en las costas del Mar de Japón y del Mar de Ojotsk, habrá nubes de nieve dispersas, aunque en algunas zonas del interior podría haber claros para ver el amanecer.

En la región de Tohoku, especialmente en la parte norte, también se esperan nubes de nieve, mientras que en el sur y en la región de Hokuriku, se pronostican nieve y lluvia.

La región del Pacífico en el sur de Tohoku, así como Kanto, Tokai, las partes central y sur de Kinki, Sanyo, Shikoku, Kyushu y Okinawa, tendrán en su mayoría cielos despejados, lo que será propicio para ver el primer amanecer.

CLIMA

También se advierte sobre posibles condiciones climáticas severas, incluyendo fuertes nevadas y tormentas en Hokkaido, Tohoku, Hokuriku, Nagano y Gifu desde la víspera de Año Nuevo hasta el Día de Año Nuevo.

Se recomienda a quienes planeen hacer senderismo para ver el amanecer que estén atentos a las actualizaciones del clima y consideren cambiar sus planes si es necesario.

Las temperaturas serán extremadamente frías en Hokkaido y frías en otras áreas, desde Tohoku hasta Kyushu, con vientos del norte.

HORARIOS

Relación de los horarios del «Hatsuhinode» 「初日の出」(primer amanecer) del 1 de enero de 2024 en diferentes lugares de Japón es la siguiente:

– Sapporo: 7:06 a.m.

– Akita: 7:00 a.m.

– Sendai: 6:53 a.m.

– Tokio: 6:51 a.m.

– Nagoya: 7:01 a.m.

– Osaka y Kanazawa: 7:05 a.m.

– Kochi: 7:10 a.m.

– Hiroshima: 7:16 a.m.

– Matsue: 7:17 a.m.

– Fukuoka: 7:23 a.m.

– Kagoshima y Naha: 7:17 a.m.

En Japón, el lugar con el amanecer más temprano es la isla de Minamitorishima, donde el sol aparecerá a las 5:27 a.m. Sin embargo, esta isla no está habitada. En zonas habitadas, el amanecer más temprano será en el monte Asamayama en Chichijima, Islas Ogasawara, a las 6:17 a.m.

En las principales islas de Japón (Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu), el amanecer más temprano en un área montañosa se observará en la cima del monte Fuji (3,776 metros de altitud) a las 6:42 a.m. Esto se debe a que en lugares de mayor altitud, el sol sale antes que en las zonas de menor altitud.

En las tierras bajas de Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu, el amanecer más temprano será en Inubosaki, Chiba, a las 6:46 a.m. Por otro lado, el amanecer más tardío en todo el territorio japonés se dará en la isla de Yonaguni, Okinawa, que es el punto más occidental de Japón, a las 7:32 a.m.

EL DATO

Se recomienda a las personas que planean ver el amanecer que se vistan adecuadamente para protegerse del frío.

©NoticiasNippon