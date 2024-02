[DAIHATSU KŌGYŌ] reanudó operaciones

TOKIO.- El fabricante automotor Daihatsu reanudó parcialmente su producción nacional hoy lunes, aproximadamente un mes y medio después de suspenderla debido a un escándalo de manipulación en pruebas de seguridad.

La unidad de coches pequeños de Toyota Motor Corp., reinició la producción de dos modelos en su fábrica de la prefectura de Kioto tras recibir la aprobación del Ministerio de Transporte en enero para el envío de estos vehículos.

Los dos modelos son la furgoneta comercial Probox, que Daihatsu produce para Toyota, y la Familia Van para Mazda Motor Corp.

En diciembre pasado, Daihatsu admitió haber falsificado datos en pruebas de seguridad para la mayoría de sus modelos, lo que resultó en la detención de todos los envíos tanto nacionales como internacionales, así como de la producción en sus plantas de ensamblaje nacionales.

Durante el período en que la producción estuvo detenida, los empleados se dedicaron a la limpieza y mantenimiento de las instalaciones.

DISCULPAS

A través de un comunicado, Daihatsu Motor Co., Ltd. reportó que ha decidido reanudar la producción y el envío de 10 modelos de vehículos ligeros, incluyendo el Daihatsu Mira e:S y el Hijet.

«La empresa expresa sus más sinceras disculpas a los numerosos clientes que han esperado pacientemente por estos modelos, así como a los proveedores y compañías de ventas relacionadas, por las preocupaciones y molestias causadas», refieren.

También precisan que los modelos fueron confirmados el 30 de enero por el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo como cumplidores de los estándares de la Ley de Transporte por Carretera, tras realizar pruebas supervisadas.

«Basándose en esto, y considerando la opinión de los clientes y la preparación de los proveedores, Daihatsu ha decidido reanudar la producción de estos 10 modelos a partir del 26 de febrero. Los envíos de vehículos que aún no se han despachado comenzarán a partir del 19 de febrero», agregan.

Además sostienen que como empresa proveedora de vehículos ligeros, que son esenciales para la vida diaria de los ciudadanos, continuarán realizando las acciones necesarias bajo la dirección del Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo, incluyendo pruebas supervisadas para cumplir con su significado social.

«Para los modelos cuya suspensión de envíos ha sido levantada por el Ministerio, la empresa reanudará la producción y los envíos en coordinación con los proveedores y compañías de ventas, tan pronto como esté todo preparado. Daihatsu se compromete a priorizar la seguridad y calidad, y se esforzará por entregar estos vehículos a los clientes lo antes posible», refieren.

Los 10 modelos cuya producción y envío se reanudarán en la fábrica de Daihatsu Kyushu en Oita (ciudad de Nakatsu) el 26 de febrero son:

– Marca Daihatsu: Mira e:S, Hijet Truck, Hijet Cargo (incluyendo Deck Van), Atrai (incluyendo Deck Van) – Fabricados en la planta de Daihatsu Kyushu Co., Ltd. en Oita (Nakatsu).

– Marca Toyota: Pixis Epoch, Pixis Truck, Pixis Van.

– Marca SUBARU: Pleo Plus, Sambar Truck, Sambar Van.

EL DATO

Daihatsu también ha reanudado los envíos en Malasia e Indonesia tras obtener la aprobación de las autoridades locales.

