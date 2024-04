[TENKI YOHŌ] viernes 5 de abril

TOKIO.- Mañana viernes 5 de abril, se espera que gran parte del país esté soleado, aunque en Kanto podría haber nublados y lluvias, lo que resultaría en un clima frío para la época de floración.

Posteriormente, se prevé que el tiempo cambie en ciclos cortos, con las temperaturas máximas siendo generalmente normales o altas en todo el país, y a principios de la próxima semana, se espera que en algunas áreas al oeste de Tokai las temperaturas superen los 25 °C, indicando días de verano. Se recomienda tomar precauciones contra el calor durante actividades al aire libre.

Durante la próxima semana, se espera que un frente se extienda al sur de Japón y fluctúe hacia el norte y el sur repetidamente. Las áreas del Pacífico desde Kanto hacia el oeste serán las más afectadas por este frente, resultando en cambios frecuentes en las condiciones meteorológicas. Por otro lado, un área de alta presión se extenderá desde el sur hacia el este de Japón, facilitando la entrada de aire cálido alrededor del borde de este sistema de alta presión.

Mañana se pronostica un día mayormente soleado en casi todo el país, con temperaturas que serán normales o incluso altas. Sin embargo, la entrada de aire húmedo hará que Kanto experimente nubosidad espesa, especialmente en sus partes meridionales, y posibles lluvias dispersas, con un viento fresco del este que mantendrá las temperaturas bajas comparadas con las de hoy.

En el centro de Tokio, se espera que la temperatura se mantenga alrededor de los 12 °C, lo cual es bajo para esta época y podría causar sensación de frío durante la observación de los cerezos.

Después de mañana, se espera que en regiones como Hokkaido, Tohoku y Hokuriku prevalezca el buen tiempo casi diariamente. Sin embargo, en Kanto hacia el oeste, el impacto del frente provocará la formación frecuente de nubes de lluvia, aunque no se anticipan precipitaciones abundantes en este momento. Es importante seguir las actualizaciones del tiempo ya que la posición del frente podría alterar las áreas y la intensidad de la lluvia.

Las temperaturas serán típicamente altas o normales, con un incremento notable alrededor del 8 y 9 de abril, especialmente en las regiones al oeste de Tokai, donde se anticipan días de verano con temperaturas por encima de los 25 °C. Mirando hacia adelante, hacia el 13 de abril, se espera que las temperaturas aumenten aún más a nivel nacional, extendiéndose el calor hacia Kanto.

Dado que el cuerpo aún no se ha acostumbrado a este calor, existe el riesgo de sufrir problemas de salud, incluso si las temperaturas no alcanzan los extremos del verano. Para quienes trabajen o practiquen deportes al aire libre, es crucial no excederse, tomar descansos regulares y mantenerse hidratado.

EL DATO

Según el último pronóstico mensual de la Agencia Meteorológica de Japón, hacia el período del Golden Week, se espera que las temperaturas sean más altas que lo normal a nivel nacional, sugiriendo la importancia de adaptarse gradualmente al calor.

A TENER EN CUENTA

La frase 天気予報 en romaji es tenki yohō y su significado es «pronóstico del tiempo» o «previsión meteorológica».

天気 (tenki) : significa «tiempo» o «clima».

: significa «tiempo» o «clima». 予報 (yohō): significa «pronóstico» o «previsión».

Así, tenki yohō se refiere a la predicción meteorológica que se hace para anticipar las condiciones climáticas futuras de un lugar específico.

©NoticiasNippon