[TENKI YOHŌ] domingo 14 de abril

TOKIO.- La previsión del tiempo para mañana domingo anticipa un día soleado desde Hokkaido hasta Kyushu, ideal para disfrutar de los cerezos en flor.

Sin embargo, se espera que las temperaturas sean inusualmente altas para la temporada y habrá que estar atentos a cambios repentinos del tiempo por la tarde.

Aún no estamos acostumbrados a este calor, así que es importante tomar precauciones contra el golpe de calor. Un área de alta presión cerca de Honshu cubrirá ampliamente la región, asegurando un día soleado perfecto para salidas y tareas como lavar la ropa.

Las temperaturas serán más altas que hoy, continuando el calor atípico. Se esperan máximas de 26°C en Naha, 25°C en Kagoshima, y 27°C en Fukuoka, con muchas áreas en Kyushu superando los 25°C, y la ciudad de Hita en Oita podría alcanzar los 29°C, acercándose a un día de verano.

En Hiroshima y Kochi las temperaturas alcanzarán los 24°C, 25°C en Osaka, y 26°C en Nagoya y Tokio, con muchas áreas de Chugoku a Kanto alrededor de los 25°C, lo suficiente para estar cómodo en camiseta durante el día. Kanazawa tendrá 22°C y Niigata 19°C, temperaturas similares o ligeramente más bajas que hoy, pero todavía agradables como en mayo.

Sendai alcanzará los 23°C y otras áreas de Tohoku podrían superar la media por más de 10°C, con Morioka y Yamagata esperando alcanzar los 25°C. Sapporo tendrá unos 20°C, similar a hoy, pero en áreas del norte y este de Hokkaido las temperaturas podrían ser más de 5°C más bajas, marcando una gran variabilidad.

Se prevé que en muchos lugares las temperaturas parezcan adelantadas uno o dos meses respecto a la temporada normal. Como el cuerpo aún no está acostumbrado al calor y podría no regular la temperatura eficientemente, no hay que bajar la guardia pensando que no es tan caliente como en pleno verano.

Es recomendable tomar medidas como hidratarse frecuentemente y usar ropa que favorezca la ventilación. Además, la cálida y húmeda masa de aire podría desestabilizar la atmósfera por la tarde en regiones como Tokai y Koshin, con una mayor probabilidad de tormentas eléctricas en partes del sur de Tohoku y Tokai, con zonas en Nagano y Gifu mostrando altas probabilidades en amarillo y verde.

Las áreas montañosas podrían ser especialmente susceptibles a la formación de nubes de tormenta. Aquellos que planean excursiones a zonas elevadas o disfrutar de los cerezos en lugares altos deben estar atentos a la posibilidad de lluvias repentinas y tormentas eléctricas.

A TENER EN CUENTA

La frase 天気予報 en romaji es tenki yohō y su significado es «pronóstico del tiempo» o «previsión meteorológica».

天気 (tenki) : significa «tiempo» o «clima».

: significa «tiempo» o «clima». 予報 (yohō): significa «pronóstico» o «previsión».

Así, tenki yohō se refiere a la predicción meteorológica que se hace para anticipar las condiciones climáticas futuras de un lugar específico.

©NoticiasNippon