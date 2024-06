[entā] NodoJiman desde Okayama

TOKIO.- Hoy el popular concurso de canto NHK NodoJiman se emitirá desde la región de Chūgoku.

Se transmitirá en vivo desde la ciudad de Kibichuo en la prefectura de Okayama bajo la conducción del presentador Ninomiya Naoki.

Los invitados especiales serán las cantantes Kozai Kaori Kozai y Natsukawa Rimi mientras que el músico Kanehara Toshide la Orquesta Sinfónica de Hiroshima será quien tocará la campana.

TEMAS A INTERPRETAR

1. Myuujikku Awaa / Porno Graffitti

2. Toshishita no Otokonoko / Candies

3. Yokoku / Aiko

4. Merodii / Tamaki Kouji

5. Nada Sousou / Natsukawa Rimi

6. Sekai ga Owaru made wa… / WANDS

7. Diamonds / Princess Princess

8. Oiwakiyama / Miyama Hiroshi

9. Ryuureisou / Kouzai Kaori

10. Que Sera Sera / Mrs. GREEN APPLE

11. Uta / Ado

12. Omoide no Kujukurihama / Mi-Ke

13. Shima Uta no Takara / BEGIN

14. Umarete Hajimete / Kanda Sayaka & Matsu Takako

15. Koi no Wana Shikakemasho~FUNK THE PEANUTS no Teema~ / FUNK THE PEANUTS

16. Kyoudai Nagashi / Mikado Chuuji & Kageyama Tokinori

17. Hana / Fujii Kaze

18. Machibuse / Ishikawa Hitomi

19. Donna Sora demo / Kobukuro

20. Prologue / Uru

INVITADOS:

1. Nada Sousou / Natsukawa Rimi

2. Sozoro Ame / Kouzai Kaori

¿EN QUÉ CONSISTE?

NHK NodoJiman – NHK のど自慢, cuya traducción al español sería “orgulloso de mi voz” que cada domingo transmite la Nippon Hoso Kyokai (NHK) a nivel nacional por sus señales analógica, digital y radio.

Empezó a transmitirse originalmente en radio el 1946. Cinco años después en la televisión nacional.

La estructura del programa de concursos de canto que cada semana se traslada hacia una determinada ciudad nipona es sencilla. Los participantes eligen un tema musical y lo interpretan durante 1 minuto 30 segundos (aproximadamente) acompañados de una pista musical. En un ambiente contiguo al escenario, la producción del programa los califica.

Si la participación de determinado concursante reune las condiciones para clasificar, inmediatamente comunican a uno de los músicos que tiene la misión de hacer sonar una gran campana. Si es escucha una melodía significa que ha clasificado y si se escuchan dos campanadas significa que su participación terminó.

Otra de las características del NHK NodoJiman NHK のど自慢 consiste en que en cada edición de cuenta con dos conocidos cantantes que se encargan de alentar a los concursantes y al final del programa interpretan un tema musical como preámbulo de los resultados finales.

El ganador se hace acreedor a un gran trofeo mientras que aquél concursante que realice un gran esfuerzo se llevará un pequeño reconocimiento.

EL DATO

NHK emite el programa al mundo entero. Consulte horario con su operador de cable.

NHKのど自慢

En rōmaji se escribe NHK NodoJiman.

Desglose:

– NHK: Es la abreviatura de Nippon Hōsō Kyōkai, que significa «Corporación de Radiodifusión de Japón».

– のど (Nodo): Traducido literalmente significa «garganta», pero en este contexto se utiliza para referirse a la voz o al canto.

– 自慢 (Jiman): Significa «orgullo» o «presumir».

Entonces, «NHK NodoJiman» se podría traducir como «El orgullo de la voz de NHK» o «Presumiendo la voz en NHK», refiriéndose a un programa en el que los participantes compiten cantando para demostrar quién tiene la mejor voz o interpretación.

©NoticiasNippon