[nhk nodojiman] en vivo desde Okinawa

TOKIO.- Hoy domingo el popular concurso de canto NHK NodoJimanse emitirá desde el extremo sur del territorio japonés.



Se transmitirá en vivo a partir de las 12:15 p.m. desde la ciudad de Okinawa en la prefectura del mismo nombre y estará bajo la conducción del presentador Ninomiya Naoki.

Tendrá como invitados a los cantantes Sen Madao y Kimura Kaela. La campana estará a cargo de Shinyo Ninnako integrante de la Orquesta Sinfónica de Ryukyu.

Temas a interpretar

1. **Dainamikku Ryūkyū** / Ikuma Akira

2. **Ruriiro no Chikyū** / Matsuda Seiko

3. **Yumemiru Shoujo ja Irarenai** / Aikawa Nanase

4. **Cherī** / Supittsu (Spitz)

5. **Minnaga Minna Eiyū** / AI

6. **Ano Ko Tazunete** / Sasaki Shin’ichi

7. **Ashita e no Tegami** / Teshima Aoi

8. **Tsugaru Heiya** / Sen Masao

9. **Odoru Pompokorin** / B.B. Kwiinzu (B.B. Queens)

10. **Sore ga Daiji** / Daiji MAN Brothers Band

11. **Nando demo** / DREAMS COME TRUE

12. **Katte ni Shiyagare** / Sawada Kenji

13. **Mela!** / Ryokushoku Shakai (Midori Shoku Shakai)

14. **Akogare no Hawai Kouro** / Oka Haruo

15. **Tamashii no Rufuran** / Takahashi Yoko

16. **Furui Nikki** / Wada Akiko

17. **Tamashii Reboryūshon** / Sūpāfurai (Superfly)

18. **Bashōfu** / Tōma Tatsuko

19. **SAY YES** / CHAGE and ASKA

20. **Warabigami ~Yamatoguchi~** / Natsukawa Rimi

Invitados:

21. **Butterfly** / Kimura Kaera

22. **Kiju Iwai** / Sen Masao

¿En qué consiste?

NHK NodoJiman – NHK のど自慢, cuya traducción al español sería “orgulloso de mi voz” que cada domingo transmite la Nippon Hoso Kyokai (NHK) a nivel nacional por sus señales analógica, digital y radio.

Empezó a transmitirse originalmente en radio el 1946. Cinco años después en la televisión nacional.

La estructura del programa de concursos de canto que cada semana se traslada hacia una determinada ciudad nipona es sencilla.

Los participantes eligen un tema musical y lo interpretan durante 1 minuto 30 segundos (aproximadamente) acompañados de una pista musical. En un ambiente contiguo al escenario, la producción del programa los califica.

Si la participación de determinado concursante reune las condiciones para clasificar, inmediatamente comunican a uno de los músicos que tiene la misión de hacer sonar una gran campana. Si es escucha una melodía significa que ha clasificado y si se escuchan dos campanadas significa que su participación terminó.

Otra de las características del NHK NodoJiman NHK のど自慢 consiste en que en cada edición de cuenta con dos conocidos cantantes que se encargan de alentar a los concursantes y al final del programa interpretan un tema musical como preámbulo de los resultados finales.

El ganador se hace acreedor a un gran trofeo mientras que aquél concursante que realice un gran esfuerzo se llevará un pequeño reconocimiento.

EL DATO

NHK emite el programa al mundo entero a través de su señal internacional. Consulte horario con su operador de cable.

