[nhk nodojiman] en vivo desde Ibaraki

TOKIO.- Hoy domingo el popular concurso de canto NHK NodoJiman se emitirá desde la región de Kantō.

Se transmitirá en vivo a partir de las 12:15 p.m. desde la ciudad de Mito en la prefectura de Ibaraki y estará bajo la conducción de la presentadora Hirose Tomomi.

Tendrá como invitados a los cantantes Itsuki Hiroshi y Kumiko. La campana estará a cargo de Nakajima Chikako integrante de la Banda Musical de Mito.

Temas a interpretar

– **Kamome ga Tonda Hi** / Watanabe Machiko

– **OH MY LITTLE GIRL** / Ozaki Yutaka

– **Nantoka Narusa** / Tokunaga Yuuki

– **Flare** / Superfly

– **Sayonara Elegy** / Suda Masaki

– **Mizuiro no Ame** / Yagami Junko

– **Umi no Koe** / Kiritani Kenta

– **Automatic** / Utada Hikaru

– **Yuuhi Sansan** / Itsuki Hiroshi

– **INORI ~Inori~** / Kumiko

– **1/2 no Shinwa** / Nakamori Akina

– **Melody** / Tamaki Kouji

– **Soran Wataridori** / Komadori Shimai

– **Yuki no Oto** / Novelbright

– **W-B-X ~W-Boiled Extreme~** / Kamiki Aya w/ TAKUYA

– **Believe** / Ono Masatoshi

– **Osaka Rhapsody** / Unabara Chie & Mari

– **Happiness** / AI

– **Anata ga Koko ni Ite Dakishimeru Koto ga Dekiru Nara** / miwa

– **Arigatou** / Chris Hart

Invitados

– **Ai no Sanka Hymne à l’Amour** / Kumiko

– **Koshi no Miyako** / Itsuki Hiroshi

¿En qué consiste?

NHK NodoJiman – NHK のど自慢, cuya traducción al español sería “orgulloso de mi voz” que cada domingo transmite la Nippon Hoso Kyokai (NHK) a nivel nacional por sus señales analógica, digital y radio.

Empezó a transmitirse originalmente en radio el 1946. Cinco años después en la televisión nacional.

La estructura del programa de concursos de canto que cada semana se traslada hacia una determinada ciudad nipona es sencilla.

Los participantes eligen un tema musical y lo interpretan durante 1 minuto 30 segundos (aproximadamente) acompañados de una pista musical. En un ambiente contiguo al escenario, la producción del programa los califica.

Si la participación de determinado concursante reune las condiciones para clasificar, inmediatamente comunican a uno de los músicos que tiene la misión de hacer sonar una gran campana. Si es escucha una melodía significa que ha clasificado y si se escuchan dos campanadas significa que su participación terminó.

Otra de las características del NHK NodoJiman NHK のど自慢 consiste en que en cada edición de cuenta con dos conocidos cantantes que se encargan de alentar a los concursantes y al final del programa interpretan un tema musical como preámbulo de los resultados finales.

El ganador se hace acreedor a un gran trofeo mientras que aquél concursante que realice un gran esfuerzo se llevará un pequeño reconocimiento.

EL DATO

NHK emite el programa al mundo entero a través de su señal internacional. Consulte horario con su operador de cable.

©NoticiasNippon