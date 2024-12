[nhk nodojiman] en vivo desde Kagoshima

TOKIO.- Hoy domingo el popular programa de concurso de canto NHK NodoJiman se transmitirá en vivo desde la región de Kyushu.

El evento a realizarse en la ciudad de Minamisatsuma en la prefectura de Kagoshima promete una combinación de música tradicional (enka) y contemporánea (j-pop), con la participación de figuras representativas del ámbito musical japonés.

Detalles:

• Invitados principales:

– Kōzai Kaori: Una reconocida cantante de enka, famosa por su estilo nostálgico y emotivo.

– Kashiwagi Yuki: Cantante y miembro de AKB48, conocida por su talento en la música pop y su versatilidad como artista.

• Conducción:

– Ninomiya Naoki: Un experimentado locutor y presentador de la NHK.

• Campaña:

– Kamibeppu Hajime: Un músico destacado del Kagoshima Symphony Orchestra.

• Transmisión:

– 12:15 p.m.

• Señal

– NHK G

Temas a interpretar

♫ **Garasu Zaka** / Takada Mizue

♫ **Aldebaran** / AI

♫ **Kimi dake wo** / Saigō Teruhiko

♫ **I LOVE YOU** / Chris Hart

♫ **Ruriiro no Chikyuu** / Matsuda Seiko

♫ **Rappa to Musume** / Fukurai Suzuko (Shuri)

♫ **Nagareboshi** / MISIA

♫ **Seishun no Kodou** / CHAGE and ASKA

♫ **365 Nichi no Kamihikouki** / AKB48

♫ **Rurenka** / Kouzai Kaori

♫ **Naminori Johnny** / Kuwata Keisuke

♫ **TAXI** / Suzuki Yoshimi with RATS & STAR

♫ **Higashi e Nishi e** / Inoue Yōsui

♫ **Believe** / Che’Nelle

♫ **Sen no Kaze ni Natte** / Akikawa Masafumi

♫ **Kamome ga Tonda Hi** / Watanabe Machiko

♫ **Preserved Roses** / TM Revolution x Mizuki Nana

♫ **Smile ~Kimi wa Hitori ja Nai~** / Shiori

♫ **Dakishimete** / Maekawa Kiyoshi

♫ **storia** / Kalafina

Invitadas:

♫ **I’m not alone** / Kashiwagi Yuki

♫ **Sozoro Ame** / Kouzai Kaori

¿En qué consiste?

NHK NodoJiman – NHK のど自慢, cuya traducción al español sería “orgulloso de mi voz” que cada domingo transmite la Nippon Hoso Kyokai (NHK) a nivel nacional por sus señales analógica, digital y radio.

Empezó a transmitirse originalmente en radio el 1946. Cinco años después en la televisión nacional.

La estructura del programa de concursos de canto que cada semana se traslada hacia una determinada ciudad nipona es sencilla.

Los participantes eligen un tema musical y lo interpretan durante 1 minuto 30 segundos (aproximadamente) acompañados de una pista musical. En un ambiente contiguo al escenario, la producción del programa los califica.

Si la participación de determinado concursante reune las condiciones para clasificar, inmediatamente comunican a uno de los músicos que tiene la misión de hacer sonar una gran campana. Si es escucha una melodía significa que ha clasificado y si se escuchan dos campanadas significa que su participación terminó.

Otra de las características del NHK NodoJiman NHK のど自慢 consiste en que en cada edición de cuenta con dos conocidos cantantes que se encargan de alentar a los concursantes y al final del programa interpretan un tema musical como preámbulo de los resultados finales.

El ganador se hace acreedor a un gran trofeo mientras que aquél concursante que realice un gran esfuerzo se llevará un pequeño reconocimiento.

EL DATO

NHK emite el programa al mundo entero a través de su señal internacional. Consulte horario con su operador de cable.

©NoticiasNippon