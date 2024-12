[tenki yōhō] previsión del tiempo

TOKIO.- Hoy, 7 de diciembre, Japón se encuentra bajo la influencia de un patrón invernal de presión atmosférica, lo que genera la entrada de una masa de aire frío en gran parte del territorio.

Esto ocasionará condiciones climáticas severas en diversas regiones, particularmente en Hokkaido, Tohoku y Hokuriku.

A continuación, se detallan las previsiones principales:

Región de Hokkaido y Tohoku (costa del Mar de Japón):

– Nevadas persistentes y riesgo de fuertes acumulaciones:

– Se esperan nevadas intermitentes, con condiciones de ventisca intensa en las zonas costeras de Hokkaido durante la mañana.

– Las áreas interiores podrían enfrentar acumulaciones significativas de nieve, especialmente hasta mañana, 8 de diciembre.

– Ejemplo:

– En Aomori, la acumulación de nieve alcanzó los 104 cm esta mañana.

– En Hokkaido (Horokanai y Kutchan), las acumulaciones llegan a 72 y 55 cm, respectivamente.

– Recomendaciones:

– Precaución al conducir: La visibilidad será baja por las ventiscas, y las condiciones de las carreteras estarán comprometidas. Se recomienda el uso de neumáticos de invierno y conducir a velocidades reducidas, manteniendo distancias de seguridad mayores a lo habitual.

– Evitar el uso de motocicletas o bicicletas ya que el riesgo de accidentes es alto.

– Atención a los servicios de transporte público: Podrían registrarse interrupciones, retrasos y congestiones debido al mal clima.

Región de Hokuriku:

– Lluvias continuas y posibles desastres naturales:

– Se prevén lluvias intensas y tormentas eléctricas que podrían extenderse hasta esta noche.

– Existe un alto riesgo de deslizamientos de tierra especialmente en áreas con suelos debilitados por lluvias previas o afectados por terremotos recientes, como en la península de Noto.

– Acumulaciones de lluvia previstas:

– Hasta las 6 a.m. del domingo 8:

– Niigata y Fukui: 60 mm.

– Toyama e Ishikawa: 50 mm.

– Entre las 6 a.m. del domingo y las 6 a.m. del lunes 9:

– Niigata: 60 mm.

– Toyama, Ishikawa y Fukui:50 mm.

– Recomendaciones:

– Esté atento a las alertas meteorológicas y evite permanecer en áreas propensas a deslizamientos.

– Evite actividades al aire libre durante las tormentas y busque refugio seguro en caso de rayos o vientos fuertes.

Advertencias generales para el 7 y 8 de diciembre

1. Nieve:

– En las áreas interiores de Hokkaido, Tohoku y las montañas de Hokuriku, se espera que la nieve continúe acumulándose rápidamente.

– Esta situación marca el primer gran episodio de nevadas de la temporada en algunas zonas.

2. Seguridad vial:

– Conduzca con extrema precaución:

– Evite arranques o frenadas bruscas.

– Reduzca la velocidad al ingresar o salir de túneles y al cruzar puentes, donde el riesgo de congelación es mayor.

– Consulte previamente las condiciones del tráfico para evitar tramos cerrados o congestionados.

3. Transporte público:

– Prepárese para posibles retrasos o cancelaciones en trenes, autobuses y otros medios de transporte.

Conclusión:

El clima invernal en Japón continúa intensificándose con nevadas significativas, lluvias torrenciales y fuertes vientos.

Es crucial que los residentes y viajeros en las regiones afectadas adopten medidas preventivas y sigan las actualizaciones meteorológicas para minimizar riesgos.

Si no es necesario viajar, considere postergar sus desplazamientos hasta que las condiciones mejoren.

