[kinenbi] Matcha no hi

TOKIO.- El Matcha no hi (抹茶の日) se celebra cada 6 de febrero en el archipiélago japonés.

Es una fecha establecida en 1992 por el Consejo para la Promoción de la Industria del Té de Nishio (愛知県西尾市茶業振興協議会), con sede en la ciudad de Nishio, Prefectura de Aichi, uno de los principales productores de matcha en el archipiélago nipón.

Origen de la fecha y significado

La elección del 6 de febrero se basa en un juego de palabras en japonés con el término furo (風炉), que se pronuncia de manera similar a «2 (fu) 6 (ro)».

El furo es un utensilio tradicional en la ceremonia del té utilizado para calentar agua.

Aunque actualmente se usa en la temporada de verano (de mayo a octubre), históricamente se empleaba en la preparación del té en general, por lo que se considera fundamental en la cultura del té japonés.

El Día del Matcha fue concebido no solo como una celebración cultural, sino también como una estrategia para conmemorar el 120.º aniversario del Nishiocha (西尾茶, té de Nishio) y fomentar su comercialización dentro y fuera de Japón.

Características y variedades

El matcha (抹茶) es un tipo de té verde molido en polvo fino, elaborado a partir de hojas de tencha (碾茶). Se distingue por su intenso color verde y su profundo sabor umami.

Aunque su origen se remonta a China, ha sido Japón quien perfeccionó su cultivo y procesamiento, convirtiéndolo en un símbolo del chanoyu (茶の湯, ceremonia del té) y en un ingrediente cada vez más popular a nivel internacional.

Variedades

Existen dos tipos principales de matcha según su concentración y método de preparación:

Koicha – 濃茶 (Té espeso) De color verde oscuro y textura densa.

Se elabora con hojas de alta calidad y sabor más dulce.

y sabor más dulce. Utilizado en ceremonias formales del té. Usucha – 薄茶 (Té ligero) De color verde vibrante y consistencia más fluida.

Se emplea en el consumo diario y en preparaciones culinarias.

El proceso de mezcla de hojas de diferentes plantaciones para equilibrar el sabor se denomina gōgumi (合組) y es una práctica común en las tiendas de té especializadas.

Matcha en la cultura y la gastronomía

El matcha se usa principalmente en la ceremonia del té, pero su versatilidad ha permitido que se integre en diversas formas dentro de la gastronomía, como:

Bebidas : matcha latte, cócteles, infusiones frías.

: matcha latte, cócteles, infusiones frías. Postres : wagashi (dulces japoneses), helados, pasteles, chocolates.

: wagashi (dulces japoneses), helados, pasteles, chocolates. Platos salados: salsas, aderezos, fideos soba con matcha.

En los últimos años, su consumo se ha expandido globalmente, con el término «Matcha» siendo utilizado en diversos idiomas sin traducción, reflejando su identidad japonesa.

Fechas relacionadas con el té

Japón ha designado varios días conmemorativos para diferentes tipos de té, destacando:

2 de mayo : Ryokucha no hi – 緑茶の日 (Día del Té Verde)

: 8 de julio: Chūgoku cha no hi – 中国茶の日 (Día del Té Chino)

31 de octubre: Nihon cha no hi – 日本茶の日 (Día del Té Japonés)

El Día del Matcha, en particular, resalta el papel del té en la cultura japonesa y refuerza la relevancia de Nishio como uno de los principales productores de matcha en el mundo.

Conclusión

El 6 de febrero, Matcha no hi (抹茶の日), no solo es una celebración de esta bebida milenaria, sino también un recordatorio del impacto cultural y económico que tiene el matcha en Japón y en el mundo.

Desde su uso en la ceremonia del té hasta su popularización en la gastronomía internacional, el matcha sigue evolucionando como un símbolo de la tradición japonesa con una creciente influencia global.

EL DATO

En 2021, la página web de la Asociación Japonesa de Aniversarios (日本記念日協会) reconoció el Día del Matchacomo una fecha oficial, atribuida a la Asociación Cooperativa del Té de Nishio (西尾茶協同組合), destacando así la importancia de esta región en la producción de matcha en Japón.

©NoticiasNippon