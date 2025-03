[kinenbi] Okuru Bōsai no Hi

TOKIO.- Hoy martes 11 de marzo se celebra el Okuru Bōsai no Hi – おくる防災の日 (día de la prevención de desastres) en el archipiélago nipón.

Es un día especial que busca fomentar una cultura de prevención ante desastres naturales.

La idea es sencilla pero profunda: enviar o regalar productos de prevención de desastres a seres queridos, promoviendo la conciencia sobre la importancia de estar preparados.

¿Quién creó este día y por qué?

Este día fue establecido por Yell Market (エールマーケット), una organización comprometida con el desarrollo de una sociedad más amigable con el medio ambiente, las personas y las comunidades.

Su propósito es que las personas no solo se preparen individualmente, sino que también piensen en la seguridad de los demás y compartan esta cultura de prevención.

El nombre “Okuru Bōsai no Hi – おくる防災の日” juega con el doble significado del verbo japonés “贈る” (okuru, regalar) y “送る” (okuru, enviar). Es un recordatorio de que la prevención no es solo algo personal, sino un acto de cuidado hacia los demás.

¿Por qué se eligió esta fecha?

La fecha está directamente relacionada con el 11 de marzo, el día en que ocurrió el Gran Terremoto del Este de Japón (東日本大震災, Higashi Nihon Daishinsai) en 2011.

Este desastre dejó una huella profunda en la sociedad japonesa, y conmemorarlo de esta manera busca evitar que la memoria de la tragedia se desvanezca con el tiempo.

¿Cómo se puede participar?

•Regalar kits de emergencia a familiares, amigos o vecinos, asegurándose de que tengan lo esencial en caso de un desastre.

•Enviar productos de prevención a lugares vulnerables, como comunidades afectadas por desastres anteriores.

•Organizar actividades de concienciación en escuelas, empresas o vecindarios para reforzar la cultura de prevención.

•Revisar y actualizar los propios suministros de emergencia, ya que los alimentos, baterías y otros materiales pueden caducar con el tiempo.

¿Por qué es importante este día?

Japón es un país altamente propenso a terremotos, tsunamis y tifones, por lo que la prevención es clave para reducir daños y salvar vidas.

Sin embargo, muchas personas olvidan prepararse hasta que ocurre una emergencia. Este día busca convertir la prevención en un hábito cotidiano y fomentar el apoyo mutuo dentro de la sociedad.

En resumen, “Okuru Bōsai no Hi – おくる防災の日” no solo es un día para recordar el pasado, sino para actuar en el presente y proteger el futuro.

