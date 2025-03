[kafun hisan jōhō] pico de dispersión de polen

TOKIO.- Mucha atención si tienes alergia al polen (花粉症 – kafunsho), porque se vienen días muy intensos en ciudades como Tokio, Nagoya y Osaka.

📅 ¿Qué pasará el 20 de marzo, Día del Equinoccio de Primavera?

Hoy, 19 de marzo, el frío y las lluvias, incluso con granizo y nieve en algunas partes de Tokio, ayudaron a que el polen no volara tanto.

Pero eso se acaba mañana . El 20 de marzo mejorará el clima y volverá el sol 🌤️, lo que hará que el polen vuele en grandes cantidades .

Las zonas más afectadas serán: Tokio y Nagoya: niveles de polen «extremadamente altos» Osaka a Fukuoka: niveles «muy altos»

Si sufres de alergias, prepárate muy bien desde mañana.

☀️ ¿Cómo estará el clima y el polen en los próximos días?

Aunque todavía hace algo de frío, desde el 21 de marzo (viernes) las temperaturas empezarán a subir 📈.

las temperaturas empezarán a subir 📈. A partir del 22 de marzo (sábado) , se esperan días calurosos de primavera con más de 20°C en muchas ciudades desde Kanto (Tokio) hasta Kyushu (Fukuoka) .

Y con este calorcito, el polen seguirá volando al máximo nivel durante al menos una semana más en ciudades como: Tokio, Nagoya y Osaka: «Extremadamente alto» Hiroshima y Fukuoka: «Muy alto»



📉 ¿Cuándo termina esta pesadilla del polen?

La buena noticia es que el pico de polen de cedro (スギ – Sugi) terminará hacia finales de marzo .

Pero ¡cuidado! porque después empieza el polen de ciprés (ヒノキ – Hinoki), que también causa alergias: Ya comenzó a sentirse un poco en zonas como Hachioji, Machida y Tama (Tokio). Su pico será entre finales de marzo y principios de abril. Si también te afecta el ciprés, no bajes la guardia en abril.



🏠 Consejos prácticos para cuando llegues a casa (Muy importante)

Para no llenar tu casa de polen, recuerda esta regla de oro:

👉 «No respirar, no pegarse, no meter el polen a casa»

✅ ¿Qué hacer?

Sácate el polen en la entrada de casa: Sacude bien el abrigo y la ropa en la puerta 🚪

Sacude el cabello también, aunque no tengas alergia. ¡Ayudas mucho a los que sí la tienen! Lávate el cabello: Al llegar, lo mejor es ducharse o al menos lavarte el pelo con shampoo para quitarte el polen que se pegó en la calle. Haz gárgaras: Apenas llegues, haz gárgaras con agua para sacar el polen que pudo entrar a tu garganta. Lávate la cara: Lava muy bien tu cara, especialmente cerca de los ojos y la nariz.

Hazlo con cuidado para que el polen no se te meta más en el cuerpo.

🌼 A tener en cuenta

Los próximos 7 a 10 días serán duros para quienes sufren de alergia.

El clima primaveral hará que el polen vuele muchísimo, y después empezará el polen de ciprés.

Cuida tu salud, usa mascarilla, lentes y sigue estos consejos al llegar a casa. ¡Mucho ánimo! 💪✨

©NoticiasNippon