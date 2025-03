[kafun hisan jōhō] gran concentración de polen

TOKIO.- Mañana 21 de marzo, la situación del polen seguirá siendo complicada en gran parte de Japón.

Desde Kyushu hasta la región de Tohoku, se espera que el aire esté cargado de polen, lo que será un día difícil para las personas que sufren de alergias o fiebre del heno (kafunshō en japonés).

¿Qué pasará con el polen?

El clima se sentirá más cálido de lo normal, casi como en abril, y ese calor hace que se libere aún más polen al ambiente. Además, el viento estará soplando con algo de fuerza en varias zonas, lo que facilita que el polen se esparza aún más.

Se estima que las siguientes ciudades y regiones estarán con niveles muy altos o extremos de polen:

•Extremadamente alto: Osaka, Nagoya, Tokio, Kanazawa, Niigata y Sendai.

•Muy alto: Kagoshima, Fukuoka, Kochi y Hiroshima.

¿Qué tipo de polen hay en el aire?

•Sugi (cedro japonés): Sigue siendo el más fuerte en el ambiente.

•Hinoki (ciprés japonés): Ya está empezando a aparecer en algunas zonas como Kyushu y Kanto, y cada vez será más común.

Esto quiere decir que no solo las personas alérgicas al polen de cedro estarán afectadas, sino que también quienes reaccionan al ciprés pueden empezar a sentir síntomas.

¿Cuándo vuela más el polen?

En las ciudades, por lo general, el polen se siente más fuerte en dos momentos del día:

•Antes y después del mediodía (por el cambio de temperatura).

•Al atardecer, cuando empieza a bajar el sol.

Pero hoy se detecta polen desde la mañana, así que es importante tener cuidado todo el día.

¿Qué se espera en los próximos días?

•Desde mañana 21 de marzo hasta el día 26, seguirá esta tendencia de muchísimo polen en el aire desde Kyushu hasta Tohoku.

•Recién el 27 de marzo, en lugares como Fukuoka y Hiroshima, el nivel de polen podría empezar a bajar un poco.

•En Kyushu, el pico de sugi ya está pasando, pero el de hinoki apenas comienza y durará hasta finales de marzo.

•En Hiroshima, Osaka, Nagoya y Tokio, el polen de hinoki empezará a ser más fuerte y la situación se extenderá hasta los primeros días de abril.

•En Sendai, el sugi seguirá siendo el principal problema hasta finales de marzo.

¡Atención también con la llegada de la arena amarilla (黄砂 / Kōsa)!

Alrededor del 23 de marzo, se espera que en el oeste de Japón empiece a llegar kōsa o polvo amarillo desde China. Esta arena flotante puede:

•Ensuciar la ropa tendida afuera.

•Quedarse pegada en los autos.

•Empeorar los síntomas respiratorios.

Por eso, no solo hay que protegerse del polen, sino también tomar medidas contra la arena amarilla.

Resumen final

Será es un día complicado para quienes tienen alergia al polen en Japón. El calor y el viento harán que tanto el sugi como el hinoki estén en el aire en grandes cantidades. Además, pronto llegará la arena amarilla. Hay que protegerse bien y prepararse para varios días difíciles por delante.

🏠 Consejos prácticos para cuando llegues a casa (Muy importante)

Para no llenar tu casa de polen, recuerda esta regla de oro:

👉 «No respirar, no pegarse, no meter el polen a casa»

✅ ¿Qué hacer?

Sácate el polen en la entrada de casa: Sacude bien el abrigo y la ropa en la puerta 🚪

Sacude el cabello también, aunque no tengas alergia. ¡Ayudas mucho a los que sí la tienen! Lávate el cabello: Al llegar, lo mejor es ducharse o al menos lavarte el pelo con shampoo para quitarte el polen que se pegó en la calle. Haz gárgaras: Apenas llegues, haz gárgaras con agua para sacar el polen que pudo entrar a tu garganta. Lávate la cara: Lava muy bien tu cara, especialmente cerca de los ojos y la nariz.

Hazlo con cuidado para que el polen no se te meta más en el cuerpo.

🌼 A tener en cuenta

Los próximos 10 días serán duros para quienes sufren de alergia.

El clima primaveral hará que el polen vuele muchísimo, y después empezará el polen de ciprés.

Cuida tu salud, usa mascarilla, lentes y sigue estos consejos al llegar a casa. ¡Mucho ánimo! 💪✨

