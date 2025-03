[kafun hisan jōhō] gran concentración de polen

TOKIO.- Desde este sábado 22 de marzo y durante los próximos días, se espera que gran parte del país, desde Tohoku hasta Kyushu, enfrente niveles extremadamente altos de polen, especialmente de cedro (sugi), mientras que el polen de ciprés (hinoki) también comienza a aumentar.

A esto se sumará la llegada de polvo amarillo (黄砂 – Kōsa) proveniente del continente asiático.

🌲 Polen en niveles extremos en varias regiones

Las autoridades meteorológicas advierten que este sábado el polen de cedro se dispersará en grandes cantidades en casi todo el país. Las zonas con mayor riesgo son:

Kanto (Tokio, Chiba, Saitama, Kanagawa)

(Tokio, Chiba, Saitama, Kanagawa) Kinki (Kansai) (Osaka, Kioto, Hyogo)

(Osaka, Kioto, Hyogo) Hokuriku (Fukui, Ishikawa, Toyama)

Además, en Tohoku, Chugoku, Shikoku y Kyushu, la concentración será muy alta, lo que podría agravar los síntomas de las personas con alergias.

El polen de ciprés también comienza a aparecer en el aire, especialmente en el este y oeste de Japón, por lo que quienes sufren alergia a este tipo deben tomar precauciones adicionales.

🌫️ Se espera llegada de polvo amarillo el domingo y lunes

Para empeorar la situación, se pronostica que el domingo 23 y el lunes 24 de marzo llegue a Japón el polvo amarilloproveniente de los desiertos de China y Mongolia.

Este fenómeno afectará principalmente a las regiones del oeste de Japón, como Kansai, Chugoku, Shikoku y Kyushu, aunque no se descarta que se extienda a más zonas del país. Se recomienda usar mascarilla, evitar tender ropa al aire libre y tener precaución con los vehículos, ya que el polvo podría adherirse a la superficie y causar daños si se limpia de forma incorrecta.

📌 Pronóstico para los próximos días

El polen continuará en niveles muy altos hasta el miércoles 26 de marzo, con días especialmente críticos en Niigata, Tokio, Nagoya, Osaka, Hiroshima y Fukuoka. Se espera un respiro recién el jueves 27 de marzo, cuando la lluvia ayude a bajar los niveles de polen en varias regiones.

🌸 La combinación de polen y polvo amarillo hará de estos días un reto para quienes sufren alergias y problemas respiratorios. Se recomienda tomar medidas de prevención y mantenerse informado.

🏠 Consejos prácticos para cuando llegues a casa (Muy importante)

Para no llenar tu casa de polen, recuerda esta regla de oro:

👉 «No respirar, no pegarse, no meter el polen a casa»

✅ ¿Qué hacer?

Sácate el polen en la entrada de casa: Sacude bien el abrigo y la ropa en la puerta 🚪

Sacude el cabello también, aunque no tengas alergia. ¡Ayudas mucho a los que sí la tienen! Lávate el cabello: Al llegar, lo mejor es ducharse o al menos lavarte el pelo con shampoo para quitarte el polen que se pegó en la calle. Haz gárgaras: Apenas llegues, haz gárgaras con agua para sacar el polen que pudo entrar a tu garganta. Lávate la cara: Lava muy bien tu cara, especialmente cerca de los ojos y la nariz.

Hazlo con cuidado para que el polen no se te meta más en el cuerpo.

🌼 A tener en cuenta

Los próximos 10 días serán duros para quienes sufren de alergia.

El clima primaveral hará que el polen vuele muchísimo, y después empezará el polen de ciprés.

Cuida tu salud, usa mascarilla, lentes y sigue estos consejos al llegar a casa. ¡Mucho ánimo! 💪✨

©NoticiasNippon