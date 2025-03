[kafun hisan jōhō] gran concentración de polen

TOKIO.- A partir de mañana domingo 23 de marzo, y durante varios días, se espera una situación complicada para las personas alérgicas, ya que se juntarán dos fenómenos:

La continua y abundante dispersión de polen , especialmente de ciprés (hinoki).

, especialmente de ciprés (hinoki). La llegada de polvo amarillo (黄砂 – Kōsa) desde China.

Esta combinación puede empeorar los síntomas respiratorios y alérgicos. Se recomienda estar atentos y tomar medidas de prevención.

🌿 Sobre el Polen (花粉) – ¿Qué está pasando?

Domingo 23 de marzo: Se espera mucha cantidad de polen desde el oeste hasta el noreste de Japón. En regiones como Kinki (Osaka, Kioto), Kanto (Tokio, Yokohama) y Hokuriku , el nivel de polen será «extremadamente alto» , la categoría más alta de alerta. En Tohoku, Chugoku y Shikoku también será «muy alto» . En Kyushu el nivel será «alto» . Además, ya comenzó la temporada de polen de ciprés (hinoki) en el oeste y este de Japón, sumándose al polen de cedro (sugi).



☀️ La próxima semana en Tokio y Nagoya: Nivel «Extremadamente Alto»

Se espera clima soleado y temperaturas de más de 20°C , similar a un día de verano.

, similar a un día de verano. Esto hará que el polen esté «extremadamente alto» todos los días en ciudades como Tokio y Nagoya .

en ciudades como . Recién entre el jueves 27 y viernes 28 de marzo la lluvia ayudará a disminuir la cantidad de polen en el aire.

📉 ¿Cuándo baja el nivel de polen?

Hacia finales de marzo, el pico del polen de cedro (sugi) comenzará a bajar.

comenzará a bajar. Pero el polen de ciprés (hinoki) aumentará y alcanzará su punto más alto entre finales de marzo y principios de abril.

aumentará y alcanzará su punto más alto entre finales de marzo y principios de abril. Quienes son sensibles al hinoki deben tener especial cuidado en la primera mitad de abril.

🌪 Alerta por Polvo Amarillo (黄砂 – Kōsa)

🌍 ¿Qué es el polvo amarillo?

Es arena y polvo fino que se levanta desde los desiertos de China (como el Gobi o Taklamakan) y llega a Japón arrastrado por los fuertes vientos en altura.

📅 ¿Cuándo llega y a qué zonas afectará más?

Desde el domingo 23 de marzo empezará a llegar, afectando principalmente el oeste de Japón.

empezará a llegar, afectando principalmente el oeste de Japón. El martes 25 de marzo será el día más crítico : Se espera una alta concentración de polvo amarillo desde Kyushu hasta Tohoku .

será el día :

🏠 Consejos prácticos para cuando llegues a casa (Muy importante)

Para no llenar tu casa de polen, recuerda esta regla de oro:

👉 «No respirar, no pegarse, no meter el polen a casa»

✅ ¿Qué hacer?

Sácate el polen en la entrada de casa: Sacude bien el abrigo y la ropa en la puerta 🚪

Sacude el cabello también, aunque no tengas alergia. ¡Ayudas mucho a los que sí la tienen! Lávate el cabello: Al llegar, lo mejor es ducharse o al menos lavarte el pelo con shampoo para quitarte el polen que se pegó en la calle. Haz gárgaras: Apenas llegues, haz gárgaras con agua para sacar el polen que pudo entrar a tu garganta. Lávate la cara: Lava muy bien tu cara, especialmente cerca de los ojos y la nariz.

Hazlo con cuidado para que el polen no se te meta más en el cuerpo.

🌼 A tener en cuenta

Los próximos 7 días serán duros para quienes sufren de alergia.

El clima primaveral hará que el polen vuele muchísimo, y después empezará el polen de ciprés.

Cuida tu salud, usa mascarilla, lentes y sigue estos consejos al llegar a casa. ¡Mucho ánimo! 💪✨

©NoticiasNippon