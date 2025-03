[kafun hisan jōhō] gran concentración de polen

TOKIO.- En los próximos días, desde Kyushu hasta la región de Tohoku, se espera que los niveles de polen sean muy altos.

Esto durará hasta mediados de la semana. Además, entre el martes 25 y el miércoles 26 de marzo, también llegará desde el extranjero una gran cantidad de polvo amarillo (黄砂 – Kousa), lo que puede empeorar los síntomas de las personas alérgicas.

📍 ¿Qué pasará en cada zona?

Sendai : Durante toda la semana , el nivel de polen seguirá en la categoría de “extremadamente alto” .

Tokio y Nagoya : Hasta el jueves 27 de marzo , continuará la gran cantidad de polen. El viernes 28 y el sábado 29 , con la llegada de lluvias y nubes , el polen disminuirá un poco.

Osaka, Hiroshima, Kochi y Fukuoka: Hasta el miércoles 26 de marzo, habrá muchos días con nivel de polen extremadamente alto.

😷 ¿Qué problemas puede causar?

Para las personas con alergia al polen (rinitis alérgica o fiebre del heno) , estos días serán difíciles. Los síntomas como estornudos, picazón en los ojos, congestión y malestar general pueden empeorar.

Además, el polvo amarillo puede causar molestias respiratorias y empeorar enfermedades como el asma o problemas del corazón y la circulación.

☝️ ¿Qué es el polvo amarillo (黄砂 –Kōsa)?

Es un fenómeno que ocurre cuando el viento arrastra polvo y arena desde los desiertos de China y Mongolia hasta Japón. Al mezclarse con la contaminación, puede afectar la salud de muchas personas.

✅ Consejos para protegerte del polen y el polvo amarillo

La Agencia de Medio Ambiente de Japón recomienda estos 3 cuidados importantes:

1️⃣ Infórmate todos los días

Revisa las noticias o apps del clima para saber si ese día habrá mucho polen o polvo amarillo. Así podrás prepararte mejor.

2️⃣ Evita salir si no es necesario

Cuando haya mucho polvo en el aire:

Sal solo si es necesario.

Evita hacer ejercicio fuerte al aire libre .

Si tienes enfermedades respiratorias, niños pequeños o adultos mayores en casa, cuida mucho su salud y mejor quédense en casa .

Tiende la ropa y las sábanas dentro de casa para que no se llenen de polen ni polvo.

3️⃣ Usa mascarilla de buena calidad

Usa mascarillas de tela no tejida (como las quirúrgicas) que te queden bien ajustadas y no dejen pasar el aire por los lados.

Esto ayudará a reducir la cantidad de polen y polvo que respiras.

🌱 Recuerda:

Esta semana será complicada para las personas alérgicas. El polen y el polvo amarillo pueden empeorar los síntomas, por eso es muy importante prevenir y cuidar tu salud.

Si sientes que te falta el aire o que tus síntomas empeoran, no dudes en ir al médico.

🏠 Consejos prácticos para cuando llegues a casa (Muy importante)

Para no llenar tu casa de polen, recuerda esta regla de oro:

👉 «No respirar, no pegarse, no meter el polen a casa»

✅ ¿Qué hacer?

Sácate el polen en la entrada de casa: Sacude bien el abrigo y la ropa en la puerta 🚪

Sacude el cabello también, aunque no tengas alergia. ¡Ayudas mucho a los que sí la tienen! Lávate el cabello: Al llegar, lo mejor es ducharse o al menos lavarte el pelo con shampoo para quitarte el polen que se pegó en la calle. Haz gárgaras: Apenas llegues, haz gárgaras con agua para sacar el polen que pudo entrar a tu garganta. Lávate la cara: Lava muy bien tu cara, especialmente cerca de los ojos y la nariz.

Hazlo con cuidado para que el polen no se te meta más en el cuerpo.

🌼 A tener en cuenta

Los próximos días serán duros para quienes sufren de alergia.

El clima primaveral hará que el polen vuele muchísimo, y después empezará el polen de ciprés.

Cuida tu salud, usa mascarilla, lentes y sigue estos consejos al llegar a casa. ¡Mucho ánimo! 💪✨

