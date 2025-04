[nhk nodojiman] en vivo desde Hiroshima

TOKIO.- Hoy domingo el popular programa de concurso de canto NHK NodoJiman se transmitirá desde la región de Chūgoku .

Detalles del episodio:

•Lugar de emisión: Ciudad de Miyoshi en Hiroshima .

•Invitados especiales:

Godai Natsuko y HIPPY

•Conducción:

Ninomiya Naoki

•Responsable del “kane” (campana de calificación):

Kanehara Toshishi (Orquesta Sinfónica de Hiroshima)

• Transmisión:

12:15 p.m.

• Señal:

NHK G

♫♫ Temas a interpretar

1.Kimi ni Sasageru Ōenka / HIPPY

2.Sekai wa Anata ni Waraikaketeiru / Little Glee Monster

3.Hadaka no Yūsha / Vaundy

4.Marīgōrudo / Aimyon

5.Miss Brand New Day / Southern All Stars

6.Ai o Komete Hanataba o / Superfly

7.Gyaran Dō / Saijō Hideki

8.Hijikawa Arashi / Godai Natsuko

9.Kinsaiya / TEE & HIPPY

10.Piece of My Wish / Imai Miki

11.Shimanchu nu Takara / BEGIN

12.Blue Bird / Ikimono Gakari

13.Umi no Inori / Toba Ichirō

14.WINDING ROAD / Ayaka × Kobukuro

15.Hīrō / FUNKY MONKEY BABYS

16.Kanade / Sukima Switch

17.Yasashisa de Afureru Yō ni / JUJU

18.Kaette Koi yo / Matsumura Kazuko

19.Orenji / SPYAIR

20.Gekkō / Onitsuka Chihiro

Canciones de invitados

1.Kimi ni Sasageru Ōenka / HIPPY

2.Inochi no Sunadokei / Godai Natsuko

¿En qué consiste el programa 🎤🎙️

NHK NodoJiman – NHK のど自慢, cuya traducción al español sería “orgulloso de mi voz” que cada domingo transmite la Nippon Hoso Kyokai (NHK) a nivel nacional por sus señales analógica, digital y radio.

Empezó a transmitirse originalmente en radio el 1946. Cinco años después en la televisión nacional.

La estructura del programa de concursos de canto que cada semana se traslada hacia una determinada ciudad nipona es sencilla.

Los participantes eligen un tema musical y lo interpretan durante 1 minuto 30 segundos (aproximadamente) acompañados de una pista musical. En un ambiente contiguo al escenario, la producción del programa los califica.

Si la participación de determinado concursante reune las condiciones para clasificar, inmediatamente comunican a uno de los músicos que tiene la misión de hacer sonar una gran campana. Si es escucha una melodía significa que ha clasificado y si se escuchan dos campanadas significa que su participación terminó.

Otra de las características del NHK NodoJiman NHK のど自慢 consiste en que en cada edición de cuenta con dos conocidos cantantes que se encargan de alentar a los concursantes y al final del programa interpretan un tema musical como preámbulo de los resultados finales.

El ganador se hace acreedor a un gran trofeo mientras que aquél concursante que realice un gran esfuerzo se llevará un pequeño reconocimiento.

EL DATO

NHK emite el programa al mundo entero a través de su señal internacional. Consulte horario con su operador de cable.

©NoticiasNippon