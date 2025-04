[tenki yōhō] previsión del tiempo

TOKIO.- Hoy jueves 17 de abril se espera tiempo mayormente soleado en casi todo Japón.

La combinación de cielos despejados, sol abundante y vientos cálidos del sur hará que las temperaturas suban de forma notable, alcanzando niveles típicos del inicio del verano.

Aunque todavía estamos en primavera, muchas regiones sentirán un calor fuera de lo común. Será un día para estar al aire libre, pero también para tener precaución con el calor si aún no estás acostumbrado.

¿Qué zonas sentirán más el calor?

•Desde Kyūshū hasta Kantō (incluyendo Tōkyō y alrededores), así como en Hokuriku, habrá muchas zonas donde el termómetro superará los 25°C, lo que se conoce en Japón como 夏日(natsubi), es decir, “día de verano”.

•En áreas del interior de Japón, como Kōfu (Yamanashi) o Fukushima, se prevé que las temperaturas se acerquen a 28°C.

•Incluso en algunas partes del sur de Tōhoku, que suelen ser más frescas, también se esperan temperaturas elevadas.

¿Se espera calor extremo?

No. Aunque el ambiente será caluroso, no se prevé que se alcancen los 30°C o más (lo que se llama 真夏日 manatsubi), pero sí será un calor incómodo para muchas personas, especialmente porque el cuerpo todavía no se ha adaptado a estas temperaturas.

Por eso, se recomienda:

•Hidratarse bien, incluso si no se tiene sed.

•No forzarse durante actividades al aire libre o deportes.

•Tomar descansos frecuentes si se trabaja bajo el sol.

¿Dónde lloverá hoy?

•En la mañana, algunas zonas de Hokkaidō podrían tener lluvia o incluso nieve ligera en zonas montañosas.

•Por la noche, el clima cambiará en Okinawa, donde se espera que aumente la nubosidad y empiecen las lluvias, algunas con rayos y truenos. En Kyūshū, también podrían caer lluvias pasajeras por la tarde-noche.

¿Qué causa este cambio de clima?

•Un sistema de alta presión (高気圧) se está extendiendo suavemente desde el sur, trayendo tiempo estable y soleado en casi todo el país.

•Al norte, un sistema de baja presión pasa por encima de Hokkaidō.

•El viento cálido del sur, que sopla en dirección al norte, está empujando aire caliente por todo Japón.

•Cerca de Okinawa, una frente estacionario comenzará a desarrollarse, lo que traerá lluvias más fuertes en las próximas horas.

¿Cómo me preparo para los próximos días?

El calor no será cosa de un solo día. Se espera que mañana viernes 18 y el sábado 19, las temperaturas sigan subiendo. Algunas ciudades del interior, especialmente en la región de Kantō, podrían alcanzar casi 30°C el sábado.

Además, durante los primeros días de mayo, se prevé que el calor se mantenga por encima de lo normal en muchas regiones del país.

¿Qué es la “aclimatación al calor” y por qué es importante ahora?

El cuerpo necesita varios días o hasta dos semanas para acostumbrarse al calor. A eso se le llama “暑熱順化” (しょねつじゅんか / shonetsu junka) o aclimatación al calor.

Shonetsu junka / 暑熱順化

Significa “aclimatación al calor” o “adaptación al calor”, y se refiere al proceso mediante el cual el cuerpo se acostumbra gradualmente a las altas temperaturas para prevenir golpes de calor y otros efectos negativos.

Para que el cuerpo se prepare y resista mejor las altas temperaturas, es importante realizar ciertas actividades físicas que generen una ligera sudoración.

A continuación, algunas opciones fáciles de incorporar a tu rutina diaria:

1.Caminar o trotar

Se recomienda hacerlo durante 30 minutos al día, al menos 5 días a la semana. Puedes aprovechar trayectos habituales como el camino al trabajo o la vuelta a casa. Una idea práctica es bajarte una parada antes del transporte o usar escaleras en lugar del ascensor.

2.Andar en bicicleta

También es una excelente opción, especialmente si lo haces como parte de tu vida diaria. Basta con 30 minutos por sesión, 3 veces por semana. Puedes usar la bicicleta para ir al supermercado, a la estación o al trabajo, combinando ejercicio y utilidad.

3.Estiramientos o ejercicios en casa

Realizar ejercicios suaves o estiramientos durante 30 minutos al día, idealmente todos los días o al menos 5 veces por semana, también ayuda a generar sudor de forma segura. Asegúrate de hacerlo en un espacio bien ventilado para evitar que la temperatura corporal suba demasiado.

4.Bañarte con agua caliente

En vez de solo ducharte, intenta llenar la bañera y sumergirte en agua caliente unas cuantas veces por semana, preferiblemente cada dos días. Esta práctica estimula la circulación y te ayuda a sudar de forma natural. No olvides hidratarte antes y después del baño, y si puedes, también consume un poco de sal o electrolitos.

Importante tener en cuenta:

Aunque ya te hayas aclimatado al calor, si pasan varios días sin calor o con clima fresco, el cuerpo pierde esa adaptación rápidamente. Por eso, es fundamental mantener estos hábitos de manera constante durante toda la temporada cálida y estar atento a señales de agotamiento, mareos, sudoración excesiva o falta de apetito.

Cuidarse con antelación ayuda a prevenir golpes de calor y enfermedades relacionadas con las altas temperaturas, especialmente en personas mayores, niños o quienes trabajan al aire libre.

En síntesis

Hoy jueves 17 será un día mayormente soleado y cálido, con muchas zonas alcanzando temperaturas de verano. Aunque no se espera calor extremo, es una advertencia temprana del inicio de la temporada cálida.

Aprovechemos el buen clima para salir, pero con responsabilidad, preparándonos física y mentalmente para el calor que se avecina. La clave está en escuchar a tu cuerpo, mantenerse hidratado y empezar desde ya la “aclimatación al calor” para evitar sustos en los próximos días.

