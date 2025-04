[kinenbi] warabi mochi no hi

📍Tokio | 26 de abril de 2025

Hoy sábado ha sido oficialmente registrado como el Warabi Mochi no Hi「わらびもちの日」(Día del Warabi Mochi), una fecha dedicada a homenajear uno de los dulces tradicionales más antiguos y queridos de Japón.

La iniciativa fue impulsada por Imuraya Group Co., Ltd. (井村屋グループ株式会社), empresa histórica con sede en la ciudad de Tsu, prefectura de Mie, reconocida por sus productos de azuki y wagashi.

El registro oficial fue realizado en 2024 (Reiwa 6) por la Asociación Japonesa de Días Conmemorativos (一般社団法人・日本記念日協会), reforzando el compromiso de Imuraya de preservar y difundir las tradiciones dulces japonesas a nuevas generaciones.

¿Por qué se eligió el 26 de abril?

La fecha responde a un ingenioso juego de palabras: el característico puru puru (ぷるぷる) sensación temblorosa y suave del warabi mochi se asocia fonéticamente a los números 2 (ぷ) y 6 (る), formando el 26.

Además, abril marca el inicio de la temporada de recolección del warabi, una planta de la cual se extrae el valioso ingrediente principal de este dulce: el Warabi-ko (わらび粉) que es la harina de raíz de helecho.

El warabi mochi: un legado de más de mil años

El warabi mochi (蕨餅) es un tipo de wagashi (和菓子), un dulce tradicional japonés, cuya historia se remonta a la era del Emperador Daigo (醍醐天皇, 897–930), quien, según antiguos relatos, era un gran amante de este dulce.

La producción de warabi mochi tradicional requiere de la recolección de almidón de las raíces del helecho (warabi), un proceso laborioso debido a su bajo rendimiento, haciendo de la auténtica “warabi powder” un ingrediente sumamente valioso.

La preparación tradicional combina esta harina con agua y azúcar, creando una textura ligera, elástica y fundente. Suele servirse cubierto de kinako (harina de soya tostada), matcha (té verde) o acompañado de kuromitsu (jarabe de azúcar negra).

Interesantemente, en tiempos de escasez de alimentos, el warabi mochi también cumplió la función de alimento de emergencia para agricultores afectados por malas cosechas.

Además, existe una curiosa anécdota histórica: se dice que quien ofrecía warabi mochi al emperador era premiado con el rango de tayū (大夫) y de ahí deriva otro nombre para el dulce: Okatayū (岡大夫).

Adaptaciones modernas del warabi mochi

Debido al costo elevado de la harina auténtica de warabi, hoy en día es común encontrar productos elaborados con mezclas de otros almidones más accesibles, como:

•Papa (芋)

•Tapioca (タピオカ)

•Kudzu (葛)

Estas adaptaciones permiten que el warabi mochi siga siendo disfrutado por un público amplio sin perder su esencia.

Imuraya y su apuesta por el warabi mochi

Imuraya, conocida también por su popular “Azuki Bar”, ha lanzado varios productos basados en este dulce tradicional:

• Mocchiri Puru Warabi Mochi (もっちりぷるんわらびもち) en sabores azúcar moreno y uva, presentados en un práctico formato tipo stick que conserva la textura elástica y agradable.

•Fukuroiri Warabi Mochi Mikan (袋入 わらびもち みかん) una innovadora versión sabor a mandarina, elaborada con mandarinas “mikan” de Ehime, famosas por su dulzura y fragancia fresca.

El objetivo de Imuraya al establecer el Día del Warabi Mochi es no solo promover el consumo de este dulce, sino también contribuir a la preservación cultural de los wagashi en la vida moderna de Japón.

La filosofía empresarial de Imuraya, fundada en 1896 (Meiji 29), se refleja en su eslogan:

Oishī! No egao wo tsukuru「おいしい!の笑顔をつくる」 (“Crear sonrisas a través de lo delicioso”).

A través de iniciativas como el Día del Warabi Mochi, Imuraya continúa generando puentes entre la tradición y las nuevas generaciones, asegurando que delicias como el warabi mochi sigan siendo una parte viva de la cultura gastronómica japonesa.



