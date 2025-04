[tenki yōhō] previsión del tiempo

📍Tokio | 26 de abril de 2025

Hoy comienza oficialmente la Golden Week en Japón, uno de los periodos de vacaciones más esperados del año.

Sin embargo, quienes planeen salir deberán estar atentos, ya que el clima mostrará comportamientos muy variados según la región.

Puntos Clave del Día

•En el norte de Japón (Hokkaido y Tohoku) y zonas montañosas habrá riesgo de tormentas eléctricas.

•En Kanto (incluido Tokio), se esperan chubascos aislados.

•En el oeste de Japón y la región de Tokai (como Osaka, Nagoya), predominará el cielo despejado.

Situación General

Hoy comienza la Golden Week, un feriado largo muy importante en Japón.

Sin embargo, el clima será muy inestable en varias regiones debido a una corriente de aire frío que llega desde el norte.

Detalle por Región:

1. Norte de Japón (Hokkaidō , Tōhoku )

•Aunque habrá momentos soleados, no hay que confiarse.

•Se formarán rápidamente nubes de lluvia sobre todo en zonas de interior y montañas.

•Existe riesgo de:

•Lluvias intensas

•Tormentas eléctricas

•Ráfagas de viento fuertes

•Granizo (pedrisco)

•Temperaturas frescas: aunque haya sol, el aire frío hará que no suba mucho la temperatura.

•Consejo: Llevar abrigo y un paraguas resistente si planeas salir.

2. Región de Kantō (Tokio, Yokohama, etc.)

•En el sur de Kanto habrá más nubes que ayer, pero el sol también aparecerá en ocasiones.

•Riesgo de chubascos rápidos por el aire frío.

•Precaución: Aunque salgas de casa con sol, lleva un paraguas pequeño o plegable.

•Temperaturas bajas para la época: muchas zonas no pasarán de los 20°C y con menos sol, el ambiente se sentirá fresco.

3. Oeste de Japón y Región Tokai (Osaka, Nagoya, Fukuoka, etc.)

•Buen tiempo asegurado.

•El cielo estará despejado todo el día gracias a un sistema de alta presión.

•Advertencia:

•Por la mañana hará frío debido al efecto de la radiación nocturna.

•Al mediodía la temperatura subirá bastante, por lo que habrá gran diferencia entre la mañana y la tarde.

•Importante: La radiación ultravioleta estará fuerte, así que si estarás mucho tiempo al aire libre, usa protección solar.

Zonas y paraguas: ¿lo necesitas o no?

Hokkaidō (zonas montañosas e interiores) : Paraguas grande y resistente por riesgo de fuertes lluvias, rayos, viento y granizo.

Otras áreas de Norte de Japón, Hokuriku (Kanazawa, Toyama) y Kantō: Paraguas plegable recomendado.

Islas Sakishima (Okinawa Sur, cerca de Ishigaki) : Puede haber chubascos fuertes. Llevar paraguas plegable.

Okinawa (Naha, etc.): No es necesario paraguas. Puede caer alguna gota, pero no afectará actividades.

En sintesis

•Norte y Kanto: Día inestable, ¡no olvides el paraguas!

•Oeste y Tokai: Disfruta el cielo azul, pero protege tu piel del sol.

•Abrigo ligero recomendado en casi todas las regiones por las temperaturas frescas, sobre todo en la mañana y tarde.

