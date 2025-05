[kyō no kion] calor inusual en mayo

📍Tōkyō | 27 de mayo de 2025

Hoy martes , Japón experimentó un marcado contraste climático de norte a sur.

Mientras amplias zonas del oeste del país y las islas del sur registraron temperaturas dignas de pleno verano, el este y el norte se mantuvieron notablemente más frescos.

Pero fue una pequeña isla remota en el Pacífico la que se robó el protagonismo: Chichijima en las Islas Ogasawara, alcanzó 30.5°C, la temperatura más alta jamás registrada en un mes de mayo desde que se lleva la contabilidad meteorológica.

Un calor que rompe récords en el Pacífico

A las 3 de la tarde, Chichijima fue el único punto de todo Japón que superó los 30 grados. Con esta marca, no solo rompió el récord local de mayo, sino que además encadenó tres días consecutivos de temperaturas de “pleno verano” (真夏日, manatsubi), es decir, por encima de 30°C. Esta secuencia ya representa el número máximo de días calurosos registrados en mayo en esa zona, igualando el récord del año pasado.

Para los habitantes locales —una población pequeña y acostumbrada al clima tropical—, el calor repentino genera preocupación, especialmente ante la falta de infraestructura pensada para veranos anticipados.

El oeste del país también se calienta

El calor también se sintió con fuerza en otras regiones de Japón, especialmente en el oeste, donde el cielo estuvo mayormente despejado.

•En Hita (Ōita, Kyūshū), se registraron 29.2°C, quedando en segundo lugar a nivel nacional en cuanto a temperaturas elevadas.

•Varias localidades superaron los 25°C, lo que meteorológicamente se denomina un “día de verano” (夏日, natsubi).

Este tipo de calor fuera de temporada no solo impacta la sensación térmica, sino también sectores como la agricultura, el turismo y la logística, que aún no están operando bajo las condiciones del verano.

Un respiro fresco para el este y el norte

En contraste, el este de Japón, incluyendo Tokio y Nagoya, vivió una jornada sorprendentemente más fresca, producto de una densa capa de nubes y vientos frescos del océano.

•Tokio apenas alcanzó los 20.3°C, una cifra inferior incluso a los 22.0°C que se sintieron en Sapporo, capital de la prefectura de Hokkaidō, mucho más al norte.

•Este fenómeno pone en evidencia cómo la geografía y las condiciones marítimas locales pueden afectar drásticamente el comportamiento del clima, incluso en distancias relativamente cortas.

Máximas del día

Hoy se registraron temperaturas inusualmente altas para el mes de mayo, destacando el caso de la isla de Chichijima, en el archipiélago de Ogasawara (Tokyo), que alcanzó los 30.5°C a las 12:31 horas. Esta fue la temperatura más alta del país ese día y representa un nuevo récord para mayo en ese punto de medición, superando el anterior máximo histórico mensual.

Otras localidades con temperaturas elevadas fueron:

•Hita (Oita) con 29.2°C, también marcando un fuerte aumento (+4.9°C respecto al día anterior).

•Varios puntos de Okinawa, como Hateruma, Ishigaki y Yonaguni, superaron los 29°C, lo cual es característico del clima subtropical de esa región, aunque también allí se registraron subidas importantes frente al promedio anual.

•Kagoshima (Makurazaki) y varias ciudades de Fukuoka y Miyazaki superaron los 28°C, en lo que parece ser parte de un patrón de calor extendido en el sur de Japón.

Además de las altas temperaturas, varios puntos han igualado o superado récords previos de temperatura más alta para el mes de mayo, lo cual sugiere una tendencia preocupante. En total, al menos tres estaciones meteorológicas actualizaron su récord mensual histórico de mayo, lo que se refleja en la última columna del informe.

Este tipo de temperaturas tan elevadas, especialmente antes del inicio oficial del verano o la temporada de lluvias (tsuyu), pueden tener impactos en la salud, la agricultura y el consumo energético.

Las autoridades meteorológicas y de salud recomiendan precauciones adicionales frente a golpes de calor y una correcta hidratación, especialmente en zonas como Ogasawara y Okinawa, donde el calor ha sido más persistente.

¿Qué esperar para mañana, miércoles 28 de mayo?

El clima estará influenciado por un sistema de alta presión móvil que favorecerá cielos más despejados, especialmente en el norte del país y zonas costeras del Mar de Japón.

Temperaturas máximas previstas:

•Sapporo: 24°C

•Tokio: 23°C

•Fukuoka: 25°C

•Saga y Kumamoto: hasta 28°C, acercándose peligrosamente a la marca de 30°C

Se recomienda precaución a quienes trabajen o permanezcan al aire libre durante periodos prolongados. El calor puede ser engañoso en mayo, y la hidratación, la sombra y los descansos son esenciales para evitar golpes de calor, especialmente en personas mayores o niños.

Contexto y preocupación a futuro

Este tipo de olas de calor anticipadas se han vuelto más frecuentes en Japón en los últimos años, y muchos meteorólogos lo vinculan al calentamiento global.

En regiones como Chichijima, donde el acceso a sistemas de enfriamiento no es universal y los sistemas de alerta temprana para el calor no están completamente desarrollados, estos récords no solo son números: son señales de alerta.

El país se prepara ya para la temporada de lluvias (tsuyu) y un verano que podría ser, nuevamente, extremo. Las autoridades recomiendan prestar atención a los boletines meteorológicos, y los municipios ya están comenzando a emitir recomendaciones preventivas.

