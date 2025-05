[kyō no kion] calor fuera de lo común en Hokkaido

📍Tōkyō | 30 de mayo de 2025

Hoy, viernes , el clima en Japón ha mostrado un contraste muy marcado entre el norte y el este del país, lo que ha impactado de distintas maneras a la vida cotidiana de las personas, especialmente a los extranjeros que viven o trabajan aquí.

🌡️ Calor inusual en Hokkaido:

Hoy, la región de Hokkaido ha sido protagonista de un calor fuera de lo común para esta época del año. En Furano, la temperatura llegó a los 29.9°C, igualando a la isla de Chichijima en las remotas islas Ogasawara, como el lugar más caluroso del país.

Esto no es algo que se vea todos los días: de hecho, 9 de las 10 temperaturas más altas del país hoy se midieron en Hokkaido. Sapporo también tuvo un día caluroso, alcanzando los 26.9°C, lo que sorprendió a muchos residentes y turistas.

Esto se debió a un cielo despejado que permitió que el sol calentara desde la mañana, sumado a la llegada de un aire cálido a unos 1,500 metros de altura, con temperaturas de entre +12 y +15°C, que funcionó como un “horno” natural. Muchos residentes de Hokkaido comentaron en redes sociales que sintieron como si el verano hubiera llegado de golpe.

👚 Impacto en la vida diaria:

Este calor repentino tomó por sorpresa a quienes aún no habían guardado la ropa de primavera y obligó a muchos a usar ropa más ligera o incluso aire acondicionado en casa. Los negocios de bebidas frías y helados notaron un aumento de clientes, especialmente en zonas turísticas como Furano y Biei.

🌧️ Frío y lluvia en Kanto:

En contraste, la región de Kanto, que incluye Tokio y alrededores, experimentó un ambiente gris y lluvioso. La combinación de lluvia y un viento frío del noreste impidió que la temperatura subiera durante el día. Tokio registró su máxima temperatura de apenas 16.5°C —¡y esto fue a las 0:37 de la madrugada!—. El resto del día se mantuvo húmedo y con sensación de frío.

🧥 ¿Cómo afectó esto?

Para muchos trabajadores y estudiantes extranjeros, esto significó tener que usar paraguas y chaquetas impermeables durante todo el día. Algunos se quejaron de lo difícil que es planificar la ropa para estos días en los que un lado del país tiene calor casi de verano y otro necesita ropa de invierno. Muchos comentaron que se sintió como si el invierno se hubiera quedado atrapado en Kanto, mientras que Hokkaido vivía un adelanto del verano.

Máximas del día

Según la Agencia Metereógica de Japón, la lista encabeza con Chichijima, en Tokio, con 29.9°C a las 11:32 a.m. Este lugar iguala la misma marca registrada en la localidad de Furano, en Hokkaido, que también alcanzó 29.9°C pero a las 14:51. Ambos encabezan la lista con la misma temperatura máxima.

En tercer lugar, con una temperatura de 29.6°C, se ubica la localidad de Kami Furano (Hokkaido), registrada a las 14:04. A continuación, otras ciudades de Hokkaido como Asahikawa (29.3°C), Rokugou (29.1°C) y Asahi (29.1°C) completan los primeros cinco lugares. La tendencia muestra que la región de Hokkaido (subdivisión de Kamikawa) fue la más afectada por el calor inusual en el norte del país.

Además de las temperaturas máximas registradas el día 29 de mayo, el informe detalla las desviaciones de la media histórica (llamada «平年差, Heinen-sa», o diferencia con el promedio anual) y las diferencias con el día anterior.

Por ejemplo:

En Furano , la temperatura superó en +8.7°C el promedio histórico, y en +3.2°C el día anterior.

En Kami Furano , se registró +8.4°C más que el promedio histórico, y +3.2°C más que el día anterior.

En Asahikawa, la desviación respecto al promedio histórico fue de +7.9°C, con un aumento de +3.6°C respecto al día anterior.

Esto evidencia un fenómeno de olas de calor que está afectando principalmente a Hokkaido.

El reporte también incluye las temperaturas más altas jamás registradas hasta el 29 de mayo en cada localidad (llamado «5月までの1位の値,5 gatsu made no 1-i no atai»), así como las más altas en general («観測史上1位の値,Kansoku shijō 1-i no atai»), y la fecha en la que se registraron. Por ejemplo:

En Chichijima , la temperatura más alta de mayo antes de este año fue 30.5°C , registrada el 27 de mayo de 2025 , mientras que la máxima histórica fue de 34.1°C el 14 de julio de 2024 .

En Furano , la temperatura máxima histórica fue de 38.5°C el 7 de agosto de 2021 , y la de mayo fue de 35.3°C el 26 de mayo de 2019 .

En Kami Furano, el récord histórico es de 37.5°C el 7 de agosto de 2021, y en mayo fue de 35.4°C el 26 de mayo de 2019.

Finalmente, el documento también señala el año de inicio de la recopilación de datos para cada estación, por ejemplo:

En Chichijima: 1968年 (año 1968)

En Furano : 1976年 (año 1976)

En Asahikawa: 1888年 (año 1888), lo que indica un largo historial de observación meteorológica en esa ciudad.

🌦️ Pronóstico para mañana, sábado 31 de mayo:

🔎 Kanto, Tohoku y Hokuriku:

Se espera que un sistema de baja presión avance desde el sur, trayendo más lluvias y viento frío.

Tokio, Sendai y Kanazawa tendrán máximas de 16°C , 14°C y 17°C respectivamente. ¡Será otro día de paraguas y abrigo!

Esto podría afectar los planes de fin de semana de muchas personas, desde turistas hasta quienes trabajan al aire libre o en entregas.

🌤️ Chugoku, Shikoku, Kyushu y Okinawa:

En el oeste y el sur del país, un sistema de alta presión traerá cielos despejados y un clima agradable.

Hiroshima tendrá 26°C, Fukuoka 23°C y Naha (Okinawa) 27°C.

Será un día ideal para actividades al aire libre, picnics, visitas a parques y turismo local.

💡 Recomendaciones prácticas:

👉 Si vives en Kanto, Tohoku o Hokuriku, te aconsejo llevar ropa impermeable y de abrigo ligero, además de un paraguas. El viento frío y la lluvia podrían incomodar si sales sin preparación.

👉 En el oeste y sur de Japón, hidrátate bien y usa protector solar si vas a estar expuesto al sol.

👉 Asegúrate de revisar las condiciones de transporte, especialmente en Kanto, donde la lluvia podría causar retrasos.

🚨 En resumen:

Japón vivirá un fin de semana con dos caras: un norte caluroso que parece verano adelantado y un este frío y lluvioso que recuerda al final del invierno. Para los extranjeros residentes y turistas, esto puede ser un desafío al planificar actividades y vestimenta, pero también una oportunidad para experimentar la increíble diversidad climática del país. ¡No olvides prepararte y disfrutar el día según la región donde te encuentres! 😊

