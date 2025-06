[tenki yōhō] previsión del tiempo

📍Tōkyō | 11 de junio de 2025

Hoy miércoles 11 de junio, Japón seguirá enfrentando un tiempo lluvioso y potencialmente peligroso en gran parte de su territorio.

El frente estacionario de lluvias (梅雨前線) continuará sobre Honshu, manteniendo condiciones de lluvias persistentes y ocasionalmente fuertes desde Kyushu hasta el norte del país.

Sur

En las últimas jornadas, las lluvias ya han causado acumulaciones extraordinarias en varias regiones, especialmente en Kyushu.

En Ibusuki (Kagoshima), por ejemplo, en apenas dos días han caído más de 400 milímetros de lluvia, lo que representa más del 70% de lo que suele llover durante todo junio. Para los residentes de la zona, esto se ha traducido en un peligro constante de deslizamientos de tierra, desbordes de ríos e inundaciones. Muchas familias han vivido días de incertidumbre, pendientes de las alertas y con la angustia de no saber si tendrán que evacuar en plena madrugada.

Los suelos en muchas zonas de Kyushu ya están saturados, por lo que cualquier nueva lluvia, aunque sea moderada, podría desencadenar desastres. Los expertos advierten que las lluvias continuarán durante la noche y la mañana del miércoles, especialmente en la región sur de Kyushu, con posibles tormentas eléctricas y lluvias torrenciales. Por eso, las autoridades insisten en que la población extreme precauciones y no dude en evacuar si se emiten alertas de emergencia.

Este y Oeste

En Shikoku, Chugoku, Kinki, Tokai y Kanto, el panorama no es tan dramático como en Kyushu, pero el cielo seguirá encapotado y las lluvias caerán de forma intermitente. Aunque en general no se prevén lluvias tan intensas, es posible que en ciertos momentos se intensifiquen de manera repentina. Así que, si piensas salir a trabajar, a la escuela o de compras, no olvides llevar paraguas y ropa impermeable. La buena noticia es que la falta de sol ayudará a mantener las temperaturas más frescas, dando un respiro a quienes sufren del calor y la humedad típicos de junio.

Norte

En el norte de Japón, especialmente en Hokkaido, las condiciones serán diferentes. Allí, el acercamiento de un sistema de baja presión desde el mar de Japón traerá consigo aire frío en altura, lo que provocará inestabilidad atmosférica. Esto significa que podrían formarse tormentas eléctricas con granizo, ráfagas de viento muy intensas e incluso tornados, algo que, aunque suene extremo, no es inusual en esta época del año. Los agricultores y quienes trabajan al aire libre deberán estar especialmente atentos y proteger sus cultivos y equipos.

Precipitaciones

Las autoridades meteorológicas han emitido pronósticos de lluvia acumulada en 24 horas hasta mañana a las 18:00 que impresionan:

🔸 Tokai podría recibir hasta 130 milímetros,

🔸 Kinki hasta 120 milímetros,

🔸 Chugoku, Shikoku y el norte de Kyushu hasta 100 milímetros,

🔸 y el sur de Kyushu hasta 150 milímetros.

Esto se suma a las precipitaciones ya acumuladas, especialmente en Kyushu, donde el agua no da tregua y los suelos apenas logran absorber lo que cae del cielo. En varias ciudades y pueblos, los vecinos ya han visto carreteras inundadas, calles convertidas en ríos y riachuelos desbordados. Y, lo más preocupante, el miedo a que ocurra un gran deslizamiento de tierra que arrase con casas y cultivos.

Las autoridades insisten: no subestimen la lluvia, aunque al principio parezca moderada. Con el suelo tan saturado, incluso una lluvia normal puede ser suficiente para desatar un deslizamiento. Mantente informado, sigue las alertas locales y prepara un plan de evacuación.

Recomendaciones prácticas:

✅ Revisa el pronóstico local antes de salir.

✅ Si vives cerca de ríos o zonas de montaña, prepara una mochila de emergencia.

✅ No cruces carreteras inundadas ni ríos crecidos.

✅ Sigue las instrucciones de las autoridades y evacúa si es necesario.

La temporada de lluvias en Japón está en pleno apogeo, y este episodio recuerda lo importante que es estar preparados.

La naturaleza no espera, y cada minuto cuenta para proteger la vida y los bienes de nuestras familias y comunidades.

©NoticiasNippon