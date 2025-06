[kyō no kion] calor extremo inusual

📍Tōkyō | 15 de junio de 2025

En un día que parecía sacado de pleno agosto, Japón vivió este lunes una jornada de calor extremo inusual para esta época del año, con temperaturas superiores a los 35°C en varias regiones.

El fenómeno ha sorprendido tanto a residentes como a autoridades, y pone sobre la mesa un nuevo desafío climático para el país: el “golpe de calor en temporada de lluvias” (tsuyu-gata necchūshō (梅雨型熱中症), poco conocido pero altamente peligroso.

🌡️ Récords rotos y temperaturas históricas

La Agencia Meteorológica de Japón confirmó que el calor fue impulsado por una masa de aire cálido de más de +18°C a 1.500 metros de altitud, combinada con cielos despejados que intensificaron la radiación solar.

El resultado: una subida abrupta de las temperaturas en zonas donde aún se esperaba lluvia o clima húmedo, típico del tsuyu (temporada de lluvias).

📌 Entre las marcas más impactantes del día:

Tokyo (centro): 31.6°C — la más alta del año en la capital.

🔴 En total, 409 localidades superaron los 30°C (días tipo verano o 真夏日), y 19 alcanzaron los 35°C o más, lo que se conoce como 猛暑日 (mōshobi, días de calor extremo).

Récords rotos en junio: 7 de las 10 ciudades del ranking superaron su récord histórico de temperatura máxima para un mes de junio .

Variaciones extremas: En todos los casos, las temperaturas fueron entre +8 y +10 grados por encima del promedio habitual para esta fecha , lo cual confirma que se trató de un evento excepcional, probablemente relacionado con el patrón del “梅雨型熱中症” (golpe de calor en patrón de temporada lluviosa).

Ehime y Tokushima dominan el ranking con 5 ciudades entre las 10 más calurosas, lo que sugiere que el calor extremo fue particularmente intenso en la zona del Shikoku y áreas del oeste de Japón.

🕵️‍♂️ Contexto histórico y climatológico:

El evento caluroso de hoy iguala e incluso supera temperaturas que normalmente solo se ven en agosto , lo que plantea preocupaciones serias sobre el avance del cambio climático y la preparación para olas de calor cada vez más tempranas.

Este tipo de registros en junio son especialmente peligrosos para la población, ya que muchos todavía no han adaptado sus rutinas de verano (uso de aire acondicionado, hidratación constante, etc.).

🛑 Emergencias por golpe de calor: Tokio activa protocolos

En la capital, 21 personas fueron trasladadas de urgencia al hospital por síntomas de insolación o deshidratación. Entre los afectados hay niños de tan solo 4 años y personas mayores de hasta 96 años, según el reporte de la brigada de bomberos de Tokio.

La mayoría de los casos fueron leves, pero al menos 7 pacientes presentan síntomas de mediana gravedad, lo que activó alertas en centros comunitarios y escuelas para reforzar la prevención.

⚠️ “Calor de temporada de lluvias”: el enemigo invisible

Especialista advierten que muchas personas están bajando la guardia porque “no hace tanto calor como en agosto”, pero la alta humedad engaña al cuerpo.

🧠 Este fenómeno, conocido como tsuyu-gata necchūshō (梅雨型熱中症), ocurre cuando el calor húmedo y la falta de aclimatación provocan síntomas de deshidratación sin que la persona se dé cuenta.

El sudor no se evapora bien por la humedad, el cuerpo no se enfría y la sed no se percibe fácilmente. Resultado: desmayos, mareos y confusión mental.

🎯 Poblaciones más vulnerables:

Personas mayores que viven solas o tienen enfermedades crónicas.

Niños pequeños, especialmente en escuelas sin aire acondicionado.

Trabajadores al aire libre y personas sin acceso a refrigeración.

🧃👒 Medidas urgentes que debes tomar

Hidratación constante, incluso sin sentir sed. Ideal: agua + bebidas con sales. Aire acondicionado o ventilador en interiores. No escatimar en electricidad si hay riesgo para la salud. Evitar salir de casa entre las 11:00 y las 15:00. Comidas completas, con proteínas para mantener las funciones corporales. Ejercicio suave diario para que el cuerpo se adapte progresivamente al calor proceso llamado aclimatación al calor o shonetsu jun’nō (暑熱順化”).

🌍 ¿Qué significa esto en el contexto del cambio climático?

Expertos en clima señalan que este tipo de fenómenos —temperaturas récord en pleno junio— se están volviendo más frecuentes en Japón. Aunque históricamente junio era sinónimo de lluvias, días grises y algo de frescura, el calentamiento global está “empujando” el verano cada vez más temprano.

La mezcla de alta humedad y calor extremo convierte este período en uno de los más peligrosos del año para la salud, especialmente porque la gente aún no ha activado sus rutinas de protección.

⛈️ Y además, tormentas peligrosas al oeste del país

Mientras el este y el norte sudaban, en el oeste la atmósfera se tornó violenta. En Kyushu norte y Chugoku, las condiciones se volvieron muy inestables por efecto de un frente con baja presión. Se esperan:

Rayos ⚡️

Lluvias intensas ☔️

Posibles tornados 🌪️

Ráfagas de viento súbitas 💨

Se recomienda no acercarse a ríos o estructuras inestables, y tener preparados planes de evacuación en caso de emergencia.

🔮 ¿Qué pasará mañana (martes 17)?

Se espera más calor aún, con zonas como Sendai, Tokio, Nagoya, Gifu y Miyazaki alcanzando entre 34°C y 35°C.

La masa cálida se intensificará y alcanzará zonas más al norte, ampliando la alerta.

🧭 Conclusión

Japón enfrenta un fenómeno climático que combina calor inesperado, humedad alta y riesgo bajo el radar. Es fundamental no subestimar estos días «no tan calurosos» porque la humedad puede ser igual de letal.

La prevención, la alimentación y el cuidado de los más frágiles deben ser prioridad comunitaria esta semana.



©NoticiasNippon