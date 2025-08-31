[kinenbi] yasai no hi

📍Tōkyō, 31 de agosto de 2025

Hoy domingo se celebra el Yamai no hi 「野菜の日」(やさいのひ, Día de las Verduras), una fecha pensada para recordarnos la importancia de incluir más vegetales en nuestra dieta.

📌 ¿Cómo nació este día?

En 1983, nueve asociaciones de comerciantes y cooperativas agrícolas, lideradas por la Federación Nacional de Cooperativas Comerciales de Frutas y Verduras (全青連), decidieron establecer esta conmemoración. La fecha no es casualidad: 8 (ya) – 3 (sa) – 1 (i) se lee como “yasai” (verdura) en japonés, un ejemplo típico del gusto japonés por los juegos de palabras.

🥦 ¿Por qué es importante?

Las verduras son una de las bases de la alimentación japonesa. Tienen mucha agua y nutrientes, y de ellas comemos partes diversas:

Hojas (espinaca, repollo)

Raíces (rábano daikon, zanahoria)

Frutos (tomate, pepino, pimientos)

Brotes y tallos (brotes de bambú, apio)

Se trata de alimentos que ayudan a mantener una dieta equilibrada, ligera y llena de vitaminas, algo esencial en un país donde la salud y la longevidad son temas centrales.

🍜 Actividades y campañas

Restaurantes y cadenas como Ringer Hut aprovechan la fecha para ofrecer menús especiales cargados de vegetales, como el popular ちゃんぽん (chanpon).

Cooperativas agrícolas (農協) y tiendas de conveniencia (konbini) lanzan promociones y campañas para motivar a la gente a comer más verduras.

Kewpie (キユーピー), famosa por su mayonesa, celebra la “Salad Week” (Semana de la Ensalada) del 24 al 31 de agosto, compartiendo recetas originales para disfrutar de ensaladas variadas y creativas.

📅 Fechas relacionadas

24 de agosto – ドレッシングの日 (Día del Aderezo): como el aderezo suele acompañar ensaladas, se ubica justo una semana antes.

7 de septiembre – 近江ちゃんぽんの日 (Día del Ōmi Chanpon): este plato tradicional japonés lleva muchas verduras, por eso se colocó justo después de 野菜の日 en el calendario.

🌱 Enseñanza

El Día de las Verduras no es solo un recordatorio simbólico. Es una manera de conectar la cultura gastronómica con la salud, mostrando que comer más verduras no tiene por qué ser aburrido: puede ser creativo, variado y delicioso.

👉 En Japón, estas fechas funcionan como educación alimentaria: nos recuerdan que cuidar la salud empieza con gestos simples, como poner más colores verdes, rojos o naranjas en el plato. 🥗✨

©️Noticias Nippon