[kinenbi] Mitarashi Dango No Hi

De Kioto a los konbini: el dulce tradicional japonés conquista cada mesa

📍Tōkyō | 5 de septiembre de 2025

Hoy se celebra el “Mitarashi Dango no Hi – (みたらしだんごの日) “ en el archipiélago nipón.

Es una conmemoración mensual que se lleva a cabo todos los días 3, 4 y 5 de cada mes.

¿Por qué se celebra en esos días?

Porque en japonés:

•El número 3 se puede leer como “mi”,

•El número 4 como “shi” o “ta”,

•El número 5 como “go”.

Entonces, 3 (mi) – 4 (ta) – 5 (go) suena parecido a “mitarashi dango”. Es un juego de palabras que usan para elegir la fecha. Este tipo de juegos es común en Japón para establecer fechas conmemorativas.

¿Quién creó esta celebración?

La creó una empresa japonesa llamada Yamazaki Baking Co., Ltd. (山崎製パン株式会社), que tiene su sede en el distrito de Chiyoda, en Tokio. Esta empresa fabrica y vende muchos tipos de productos alimenticios, entre ellos, el famoso mitarashi dango.

La intención de crear este día es:

•Promover el consumo del mitarashi dango.

•Recordarle a la gente que es un dulce delicioso y accesible.

•Fomentar su compra en supermercados y tiendas de conveniencia.

Esta fecha fue reconocida oficialmente por la Asociación Japonesa de Días Conmemorativos.

¿Qué es el Mitarashi Dango (みたらしだんご)?

Es un dulce tradicional japonés que:

•Consiste en bolitas de arroz (mochi) ensartadas en un palito de madera, generalmente 3 a 5 por brocheta.

•Se asa ligeramente y luego se cubre con una salsa espesa y brillante de soya dulce con azúcar, que a veces también tiene almidón para espesarla. Esa salsa se llama “kuzu-an” (葛餡).

•Su sabor es una mezcla agridulce, muy apreciado en Japón.

También se le puede llamar:

•“Yaki dango” (焼き団子): significa “dango asado”.

•“Shōyu dare dango” (醤油だれ団子): “dango con salsa de soya”.

•De forma más informal, simplemente “mitarashi”.

•En forma más educada, se dice “o-mita”.

¿De dónde viene el nombre “Mitarashi”?

Se cree que el nombre viene de un lugar sagrado:

•La historia más conocida dice que el nombre viene del Santuario Shimogamo (下鴨神社), que está en Kioto, en la zona de Sakyo.

•En ese santuario se celebra el festival Mitarashi, y dentro del recinto hay un estanque llamado Mitarashi no Ike (御手洗池), que significa “estanque de purificación”.

•La forma de las burbujas que salen del agua del estanque inspiró la forma redonda de las bolitas de arroz. Por eso se cree que de ahí nació este tipo de dango.

En síntesis

•El 3, 4 y 5 de cada mes se celebra el Día del Mitarashi Dango.

•Se creó para invitar a la gente a disfrutar este dulce tradicional japonés de forma más cotidiana.

•El mitarashi dango es un postre simple, económico y sabroso, hecho con bolitas de arroz asadas cubiertas con una salsa dulce de soya.

•Su nombre está relacionado con un festival religioso en Kioto y con el agua sagrada de un estanque del santuario.

